Municipales Plateau : Apoutchou National soutient Sawegnon, ses fans en colère

Une publication d’ Apoutchou National a suscité la colère et l’indignation de certains de ses abonnés. Que reprochent-ils exactement au fils de la comédienne Bleu Brigitte ?

Des internautes menacent de se désabonner de la page d’ Apoutchou National

Apoutchou National, de son vrai nom Stéphane Agbré, a réussi à s’imposer sur la toile grâce à ses vidéos. Ce jeune Ivoirien vivant en France a su tirer profit des nombreux buzz sur Internet pour gagner des milliers d’abonnés.

Actuellement, la page Facebook de celui qui se fait appeler AP Le Guide compte 953 000 abonnés. Cependant, s’il n’y prend garde, le "chéri" d’Emma Lohoues pourrait perdre une partie de ses followers. Que passe-t-il ? En effet, dans une publication sur sa page, Apoutchou National a posté un message de soutien à Fabrice Sawegnon, le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) aux municipales dans la commune de Plateau. "La commune du Plateau a besoin d’un nouveau visage. Plateau, on arrive à bientôt. Fabrice Sawegnon", a écrit le "paracétamol des réseaux sociaux.

Visiblement, ce message d’Apoutchou en faveur du patron de Life TV n’est pas du goût de certains de ses abonnés. "Apoutchou je te le dis et répète, on t'aime beaucoup, mais ton parrain va se faire honnir au Plateau. C'est digba poto qui vous attend. Avec Jack Bauer on ne joue pas. Sans bruit. Ehouo toujours fort", a commenté un internaute.

Des abonnés ont non seulement crié leur colère à Apoutchou National, mais ils ont également menacé de se désabonner de sa page. Il faut dire que la publication en question a reçu 1000 commentaires. Pour l’heure, le poulain de Le Molare n’a pas encore réagi.