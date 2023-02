CAN U20: L' Égypte, pays organisateur, joue sa survie face au Sénégal

CAN U20 - Le Sénégal menace l'Égypte d’élimination. Le pays hôte est à la recherche de sa première victoire après avoir fait match nul contre le Mozambique et perdu contre le Nigeria.

Malick Daf ne changera pas le style de jeu du Sénégal face à l’Egypte - CAN U20

Hôte de la 23e édition de la CAN U20, l’Egypte est au bord de l’élimination ce samedi au moment d’aborder la 3e et dernière journée de la poule A.

Les jeunes Pharaons ne comptent qu’un seul petit point après deux matchs. Et le pire, c’est qu’ils n’ont encore inscrit aucun but.

Pour ne pas être éliminés, ils doivent battre le Sénégal (6 pts), leader du groupe déjà qualifiés en quart de finale. L’autre rencontre de ce groupe prévue à la même heure (17h Gmt) oppose le Nigeria (3 pts) au Mozambique (1 pt).

Douze équipes participent à cette CAN U20. Elles sont réparties en trois poules de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale ainsi que les deux meilleurs troisièmes. Il n’y aura donc que quatre équipes éliminées à l’issue de ce premier tour.

Quatre fois vainqueur de la TotalEnergies CAN U20, l’Egypte qui court derrière son illustre passé, une éventuelle élimination de l'Egypte sera catastrophique “on n’a pas d’autres solutions que de gagner.

"On va jouer contre une grande équipe du Sénégal que nous respectons mais on doit franchir un palier psychologiquement. On doit être réaliste et concentré”, a soutenu Mahmoud Gaber qui pense que l’épreuve sera difficile mais “avec une volonté franche,maîtrisée et organisée,on peut retrouver nos forces.”