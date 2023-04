Côte d’Ivoire : The Voice Afrique francophone lance une édition spéciale Côte d’Ivoire

The Voice Afrique francophone lance cette année une version uniquement ivoirienne. La cérémonie de lancement s’est déroulée le jeudi 13 avril au Sofitel hôtel ivoire d'Abidjan.

The Voice Afrique francophone est la version africaine et francophone de l'émission de télé-crochet The Voice en France.

La première édition africaine a été lancée en 2016 et elle avait pour présentateur, Claudy Siar, l’animateur-producteur de l’émission Couleurs Tropicale sur RFI.

Les premiers coachs étaient l’ivoirien, A'salfo, le franco-congolais, Singuila, la camerounaise, Charlotte Dipanda et le congolais, Lokua Kanza.

Après trois éditions continentales, The Voice Afrique francophone se lance cette année dans la version uniquement ivoirienne.

Elle est consacrée uniquement aux talents de Côte d’Ivoire. La cérémonie officielle de lancement de The Voice ivoirien a eu lieu le jeudi 13 avril au Sofitel hôtel ivoire de Cocody en présence de plusieurs personnalités du monde de la musique, des responsables de The Voice Afrique francophone, du représentant du Ministre de la culture et de la francophonie, Florent Galaty, etc.

L’initiative de la Côte d’Ivoire n’est pas fortuite dans la mesure où le pays a un fort dynamisme culturel et pour sa filière musicale en pleine croissance, qui ne cesse d'attirer de grands labels de production, de distribution et même des artistes célèbres comme Youssoupha, Gims ou encore Black M, qui s'y seraient définitivement installés ces derniers mois.

Le pays des éléphants est également un important vivier à talents. D'ailleurs, au cours des 3 dernières éditions continentales de The Voice Afrique Francophone, la Côte d’Ivoire a fait partie des pays qui ont présenté le plus de représentants.

Avant les phases prochaines des castings, les trois premiers coachs de la formule ivoirienne de The Voice Afrique francophone ont été présentés.

Il s’agit de Josey, Mix Premier et Didi B en attendant un quatrième. Les téléspectateurs ivoiriens pourront suivre cette compétition exclusivement sur la chaîne Vox Africa sur le bouquet Canal +.