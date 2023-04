Coupe CAF: L’ ASEC Mimosas accroche l’ US Monastir à domicile

Le duel US Monastir - ASEC Mimosas était l’une des affiches des quarts de finale les plus attendues de la Coupe de la Confédération.

Coupe CAF: les Jaune et Noir ( ASEC ) tiennent leur destin en main pour les demi-finales

C’est un match nul qui met encore l’ Asec Mimosas et les Monastiriens dans la course pour une place aux demi-finales de la Coupe CAF. Même désormais les Mimos sont favoris pour le match retour en Côte d’Ivoire.

Les Tunisiens et les Ivoiriens se sont quittés, dimanche, sur un score de parité (0-0).

Avec l’avantage du terrain, les Jaune et Noir tiennent donc leur destin en main et devront pouvoir franchir l’obstacle tunisien dans une semaine, dimanche 30 avril, au stade de la paix de Bouaké, dans le centre de la Côte d’Ivoire.

Ce sont deux adversaires au parcours très similaire dans leurs poules respectives en termes d’efficacité, de buts et de résultats obtenus. Le résultat au terme de ce quart de finale aller n’est finalement qu’une confirmation. En revanche, les Mimos ont de quoi nourrir quelques regrets.

Dans un match aussi serré, les occasions n’ont pas manqué. Les Ivoiriens se sont même créé les meilleures occasions sans jamais parvenir à faire la différence. En manque de réalisme, et face à un Sadok Yeddes impeccable dans ses buts, l’ASEC Mimosas n’a jamais réussi à trouver la faille. Tour à tour, Aubin Kramo, Richard Zumah et compagnie ont été mis en échec. Le gardien de but de l’US Monastir a sauvé les 7 tirs cadrés qu’il a subis de la part des Ivoiriens.

En face, les Tunisiens n’ont cadré qu’un seul des 10 tirs qu’ils ont tenté. Un échec total pour les Bleu et Blanc qui gardent tout de même toutes leurs chances de qualification au match retour. L’ASEC Mimosas et l’US Monastir se retrouvent le 30 avril prochain au Stade de la Paix de Bouaké pour tenter de valider une place en demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF.