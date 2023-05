Côte d'Ivoire / Zouan-hounien: Mabri ne veut pas de la candidature de son frère cadet

La politique, disait Félix Houphouet Boigny, c'est la saine appréciation des réalités du moment....A Zouan-hounien, ce dicton continue de faire des vagues depuis le maintien de la candidature de Doho Médard à l'élection municipale du 2 Septembre prochain.

ZOUAN-HOUNIEN : Pour faire gagner le RHDP, Mabri Toikeusse " sacrifie " son frère

Alors que Doho Médard, cadre et frère cadet du président Mabri, lorgne depuis plusieurs mois le fauteuil du maire de Zouan-hounien, la visite de terrain de Dr Son Jérôme, Directeur de Cabinet de Abdallah Mabri Toikeusse, sur le sol de Zouan-hounien ce weekend, ne présage de rien de potable pour lui.

Devant une population très attentive de Zéalé, l'émissaire du président du conseil régional du Tonkpi a vertement dynamité l'électorat voire la candidature du frère cadet au profit du maire sortant Zrakpa Roger, lui-même candidat à un 3ème mandat aux futures élections municipales.

« Depuis plusieurs mois, le président Mabri a demandé à son frère de quitter en vain. Zotahon et Tomey ont emboîté le pas à Mabri pour le ramener à l'ordre mais Doho Médard est toujours resté de marbre. Que veut-il ? Un affront ? Mabri ne se reconnaît pas dans une telle candidature.

Il a dit : moi Mabri je suis à la fois député et président du conseil régional du Tonkpi. N'est-ce pas suffisant pour que Médard laisse la mairie aux autres ? », au a décrié Dr Son Jérôme devant une foule attentive et par moment excitée.

Deux jours après, la ville de Zouan-hounien connait une rare ambiance relative à l'arrivée du mis en cause. Joint au téléphone, Doho Médard livre sa part de vérité sur un ton calme :

« Que mabri soutienne Doho ou pas, c'est un débat ouvert. Pour ma part, il faut remettre le contexte des élections municipales en place : celui du développement. On en veut à ma candidature à tort. Je ne me suis même pas présenté à la candidature du RHDP. Je reste légitime dans ma position de citoyen qui a fait ses preuves pour les mêmes populations. Qu'ont fait les détracteurs ? Mabri n'a jamais pris un micro pour dire qu'il est contre ma candidature. Aujourd'hui, c'est l'opinion des populations qui m'importe. Je ne rentre pas dans les débats sur ce qui ne me fait pas avancer. Je suis indépendant et très libre. »

De toute évidence, la candidature indépendante de Doho Médard est à polémique dans la ville de Zouan-hounien. Vue du ciel comme de près, la démocratie semble mise à rude épreuve dans cette partie du Tonkpi dont est issu le numéro 2 du parti au pouvoir.

Où réside le mal ? Être le frère du frère ? Ou être le plus chéri ? Ou avoir l'onction du palais ?

Zouan-hounien a tout à gagner en préservant un climat de paix et de cohésion sociale. Même si pour faire gagner le RHDP, Mabri Toikeusse donne l'impression de vouloir " sacrifier " son frère cadet...

Une correspondance de Sony WAGONDA