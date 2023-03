Abidjan : information Côte d'Ivoire, actualité ivoirienne CI

Suivez l'actualité de la Côte d’Ivoire en direct sur Afrique-sur7.ci. Suivez tout sur la politique, le showbiz, l'économie, le sport et l'agriculture.

Population, Histoire et Indépendance de la Côte d'Ivoire

Bien que très riche, l'histoire de la Côte d'Ivoire avant sa colonisation par les Européens est inconnue des populations. Les premiers contacts intervenus au XVIe siècle sont considérés comme la référence de l’histoire de ce pays qui a pourtant une culture néolithique peu mise en avant. Depuis le 7 août 1960 et l’indépendance de la Côte d’Ivoire, les frontières du pays sont devenues définitives, bien que les populations aient des familles au-delà de ces frontières.

Parmi les populations les plus anciennes de la Côte d’Ivoire, on compte les Mandé du sud (Gouro, Gban et Yacouba) à l'ouest et au centre-ouest. Plus dans le Sud-Ouest, on trouve les Krous et les Sénoufos dans le Nord-Est. Dans cette partie du pays, les populations sont sous l'influence des royaumes sahéliens (Songhai, Ghana), ce qui a favorisé l'implantation de l'islam, une religion répandue par des commerçants dioula et par le djihad mené à cette époque là déjà par des armées montées, à cheval.

Kong et Bondoukou qui sont les plus grandes villes de la région deviendront par la suite de véritables cités-États, liens entre la savane et la forêt. Cependant, les populations de cette région ne connaissaient pas la propriété privée et ne cherchaient pas à délimiter leur territoire. Peuple de culture, on y pratiquait déjà du théâtre, de la danse, la magie et la musique.

Quelle est le nom de la capitale de la Côte d'Ivoire

Le nom de la capitale actuelle de la Côte d'Ivoire est Yamoussoukro. Cette capitale ne l'est cependant que de nom à ce jour puisque les grandes institutions du pays et les ambassades acréditées demeurent dans l'ancienne capitale Abidjan.

Avant de faire de Yamoussoukro sa capitale, la République ivoirienne a connue plusieurs autres capitales. La première est Bingerville, du nom du capitaine Louis Binger qui était le gouverneur général du pays sous la colonisation. La deuxieme capitale ivoirienne a été Grand-Bassam, ville située le long de la côte, à quelques minutes d'Abidjan.

Abidjan justement est la 3e capitale de la Côte d'Ivoire. Elle est aussi une ville tournée vers la mer. C'est d'ailleurs la capitale économique du pays et ville la plus peuplée. Yamoussoukro, l'actuelle capitale, est située dans le centre du pays au contraire de Grand-Bassam (1893-1900), Bingerville (1900-1933) et Abidjan (1933-1983) qui se trouvent au sud. Les deux dernières villes sont bordées par la lagune Ebrié.

Yamoussoukro est le village de feu Félix Houphouët-Boigny, l'ancien Président ivoirien de l'indépendance jusqu'en 1993.

Dans la ville de Yamoussoukro, on trouve la plus grosse basilique du monde, la basilique Notre-Dame estimée à 180 millions $ et haute de 158 mètres, soit plus que Saint-Pierre-de-Rome. Elle a une capacité d'accueil de 18 000 personnes en plus des 300 000 personnes qu'elle peut accueillir dans la cour.

Les populations des capitales ivoiriennes

Selon le dernier recensement 2021-2022, la population de Grand-Bassam serait de 88 118 habitants.

La population de Bingerville s'élèverait à 62 960 habitants.

La population d'Abidjan s'élève à 36% de la population totale de Côte d'ivoire, soit 10 580 000 de personnes.

La nouvelle capitale Yamoussoukro est elle aussi une des villes les plus peuplées. Quelques 259 373 personnes habitent dans la capitale ivoirienne.

Sans être une des capitales, la ville de Bouaké est la deuxieme plus peuplée du territoire ivoirien. La population de Bouaké est de 694 841 habitants.

Superficie et habitants de la Côte d'Ivoire

La superficie de la Côte d'Ivoire est de 322 462 Km2. Selon les chiffres du dernier recensement, plus de 29 389 150 personnes habitent dans cette ancienne colonie française. Et selon ce même recensement, il y a plus de femmes que d'hommes, une nouveauté car les précédents recensements de la population donnaient toujours les hommes plus nombreux.

Quels sont les couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire ?

Les couleurs du drapeaux de la Côte d'Ivoire sont dans l'ordre Orange - Blanc - Vert.

Félix Houphouët-Boigny, premier Président de Côte d'Ivoire

Félix Houphouët-Boigny est le premier Président de la République de Côte d'Ivoire. Il est né au nom de Dia Houphouët le 18 octobre 1905 à N'Gokro, village qui a précédé Yamoussoukro, l'actuelle capitale ivoirienne.

Bien que médecin de profession, il s'est révélé grand politicien après une vie bien remplie de syndicaliste. Il a entre autre été député de la République française de 1945 à 1959, puis membre du gouvernement français de 1956 à 1961.

Dia Houphouët-Boigny a été le premier ivoirien président de l'Assemblée nationale ivoirienne de 1953 à 1959. Il a aussi occupé le poste de maire de la ville d'Abidjan de 1956 à 1960. Il a même occupé le poste de Premier ministre ivoirien de 1959 à 1960 avant de devenir le premier président de la république de Côte d'Ivoire à l'indépendance de ce pays en 1960.

Félix Houphouët-Boigny restera au pouvoir jusqu'à sa mort le 7 décembre 1993, soit 33 ans et 10 jours de gouvernance du pays. C'est sous ce règne que les plus grandes infrastructures ont été construites en Côte d'Ivoire. C'est également lui qui a construit la plus grande basilique du monde dans son village à Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la paix.

Il est dans la mémoire collective pour ses nombreuses actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire malgré les critiques auxquelles il a fait face concernant la relation spéciale qu'il a encouragé entre la France et l'Afrique, la fameuse France-Afrique adossée aux puissants réseaux de Jacques Foccart (un homme d'affaires et un homme politique français)...

- Le Président Henri Konan Bédié

Le Président Henri Konan Bédié est un économiste de formation. Il est diplômé de l'Université de Poitiers, en France. Il a été Ministre de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire du 21 janvier 1966 au 27 juillet 1977. Il a ensuite été Président de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1980 au 7 décembre 1993 lorsqu'il a succédé au défunt Président Félix Houphouët-Boigny.

Le 24 décembre 1999, il perd le pouvoir par Coup d'État et bascule dans l'opposition avec son parti politique, le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) fondé par feu Félix Houphouët-Boigny.

- Le chef de l'État Robert Guei

Robert Guéï a été chef d'État en Côte d'Ivoire du 24 décembre 1999 au 25 octobre 2000. C'est lui qui a renversé le régime de Henri Konan Bédié par coup d'État. L'ancien général de l'armée ivoirienne avait profité d'un mouvement d'humeur au sein de l'armée pour arracher au PDCI (Parti Démocratique de Côte d'Ivoire) le pouvoir d'État qu'il exerçait depuis l'indépendance du pays en 1960.

Le général au pouvoir disait vouloir organiser des élections présidentielles libres, transparentes et ouvertes à tous. Sauf qu'après quelques mois au pouvoir, il s'est porté candidat en éliminant tous les candidats du PDCI et Alassane Ouattara.

C'est contre Laurent Gbagbo qu'il a engagé la compétition pour laquelle il sera plus tard déclaré perdant. Le militaire cherche à confisquer le pouvoir mais en sera chassé par le peuple. Devenu opposant à Laurent Gbagbo, il sera tué dans la nuit du 19 septembre 2002 à l'éclatement de la rébellion armée qui a partitionné le pays en deux. Son corps sera decouvert près de la corniche, à quelques centaines de mètres du bout de la lagune Ebrié qui sépare Cocody du quartier d'affaires le Plateau.

- Le Président Laurent Gbagbo

Le Président Laurent Gbagbo est le successeur de Henri Konan Bédié. Il est l'opposant historique à Félix Houphouët-Boigny. L'historien a battu le Général Robert Guéï dans les urnes. Seulement deux années après son élection, la Côte d'Ivoire sera confrontée à une crise militaire avec rébellion armée menée par Guillaume Soro.

L'ancien secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) trouvait le régime de l'ancien professeur d'université xénophobe. Il accuse le régime de la Refondation du Président Laurent Gbagbo de pratiquer l'ivoirité, un concept qui prônerait la préférence des Ivoiriens aux autres communautés sous-régionales.

L'ancien chef rebelle Guillaume Soro fera la guerre au régime du Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo avec qui il a ensuite collaboré durant plusieurs années. Il a notamment été Ministre ivoirien de la Communication d'août 2004 au 28 décembre 2005. Du 28 décembre 2005 au 4 avril 2007, Guillaume Soro sera le Ministre d'État, de la Reconstruction et de la Réinsertion. L'ancien fesciste deviendra ensuite Premier ministre chef du gouvernement de Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de son régime le 11 avril 2011.

- Le Président Alassane Ouattara

Alassane Ouattara, après plusieurs années de combats politiques d'une rudesse désagréable, est parvenu à se faire élire président de la Côte d'Ivoire en 2010. Revenu au pays pour occuper le poste de dernier Premier ministre du Président Félix Houphouët-Boigny, il s'est lancé dans la bataille contre plusieurs cadres du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire pour lui succéder après sa mort.

Déclaré inéligible à l'élection présidentielle de 1995, Alassane Ouattara essuiera le même refus de la part du Conseil Constitutionnel en 2000. À cause de la rebellion dirigée par Guillaume Soro, les élections présidentielles de 2005 ne se sont pas tenues. Alassane Ouattara attendra jusqu'en 2010 et une candicature enfin validée suite à un décret pris par Laurent Gbagbo.

À l'issue du deuxième tour de cette élection, il sera déclaré élu par la Commission Electorale Indépendante (CEI) mais ne prêtera serment que le 6 mai 2011 à la fin de la crise militaro-civile qui a éclaté dans tout le pays et qui avait fait 3000 morts. Sa prise du pouvoir n’a été effective qu’après la chute de Laurent Gbagbo qui refusait de reconnaitre les résultat de ces élections.

Mais avec le soutient de l'UDPCI d'Albert Mabri Toikeuse, Henri Konan Bédié du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire et les Forces Nouvelles de Guillaume Soro, le Président Alassane Ouattara parviendra à s'imposer face à Laurent Gbagbo.

Qui est l'actuel Président de la Côte d'Ivoire jusqu'aux prochaines élections présidentielles ?

L’actuel Président de la République de Côte d’Ivoire est le Président Alassane Ouattara. Il est en place depuis 2011. Il avait a été réélu en 2015 puis en 2020 après une modification de la constitution.

Qui est l'actuel chef du gouvernement ivoirien

L’actuel chef du gouvernement ivoirien se nomme Patrick Jerome Achi. Il est titulaire d’un diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'électricité et d'un master en management de l'université de Stanford. Alors membre du PDCI RDA, il a été nommé ministre chargé des Infrastructures économiques en octobre 2000 dans le gouvernement Affi N'Guessan du temps où Laurent Gbagbo était Président.

Malgré les nombreux changements de Premier ministre, il conserve son poste jusqu’en 2010. De retour aux affaires en avril 2011 dans le gouvernement Soro III, il a vu défiler les gouvernements Soro IV, Ahoussou-Kouadio, Kablan-Duncan IV et V.

En février 2021, lorsque le Premier ministre Hamed Bakayoko tombe malade, il est nommé Premier ministre intérimaire. Au décès de ce dernier le 6 mars, il est confirmé dans ses fonctions.

L'actuel gouvernement de Côte d'Ivoire

L'actuel gouvernement de la République de Côte d'ivoire est composé de 33 ministres, dont 3 ministres d'Etat. Le nom du premier ministre actuel de Côte d'Ivoire est Patrick Jerome Achi.

Mme Kandia Kamissoko Camara est la Ministre D’etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’intégration Africaine et de la Diaspora.

M. Tene Birahima Ouattara, cadet du Président de la République M. Alassane Ouattara, est Ministre d’Etat, Ministre de la Défense.

M. Kobenan Kouassi Adjoumani est lui aussi Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural

M. Jean-Luc Assi : Ministre De L’environnement Et Du Développement Durable

M. Sansan Kambile : Garde Des Sceaux, Ministre De La Justice Et Des Droits De L’homme

Gal. Vagondo Diomande : Ministre De L’intérieur Et De La Sécurité

Mme Niale Kaba : Ministre Du Plan Et Du Développement

M. Mamadou Sangafowa Coulibaly : Ministre Des Mines, Du Pétrole Et De L’energie

Mme Anne Desiree Ouloto : Ministre De La Fonction Publique

M. Amadou Kone : Ministre Des Transports

M. Adama Coulibaly : Ministre De L’economie Et Des Finances

M. Bruno Nabagne Kone : Ministre De La Construction, Du Logement Et De L'urbanisme

M. Moussa Sanogo : Ministre Du Budget Et Du Portefeuille De L’etat

M. Laurent Tchagba : Ministre Des Eaux Et Forêts

M. Amédé Koffi Kouakou : Ministre De L’equipement Et De L’entretien Routier

Mme Mariatou Kone : Ministre De L’education Nationale Et De L’alphabétisation

M. Souleymane Diarrassouba : Ministre Du Commerce, De L’industrie Et De La Promotion Des Pme

M.Bertin Kouadio Konan : Ministre De La Réconciliation Et De La Cohésion Nationale

M. Paulin Claude Danho : Ministre Des Sports

M. Sidi Tiemoko Toure : Ministre Des Ressources Animales Et Halieutiques

M. Amadou Coulibaly : Ministre De La Communication Et De L’economie Numérique, Porte-Parole Du Gouvernement

M. Adama Diawara : Ministre De L’enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique

M. Mamadou Toure : Ministre De La Promotion De La Jeunesse , De L’insertion Professionnelle Et Du Service Civique, Porte-Parole Adjoint Du Gouvernement

M. Siandou Fofana : Ministre Du Tourisme

M. Pierre Dimba : Ministre De La Santé, De L’hygiène Publique Et De La Couverture Maladie Universelle

M. Bouake Fofana : Ministre De L’hydraulique, De L’assainissement Et De La Salubrité

M. Epiphane Zoro Ballo : Ministre De La Promotion De La Bonne Gouvernance Et De La Lutte Contre La Corruption

Mme Françoise Remarck : Ministre De La Culture Et De La Francophonie

Mme Logboh Myss Belmonde Dogo : Ministre De La Solidarité Et De La Lutte Contre La Pauvreté

M. Adama Kamara : Ministre De L’emploi Et De La Protection Sociale

Mme Nasseneba Toure : Ministre De La Femme, De La Famille Et De L’enfant

M. Koffi N’guessan : Ministre De L’enseignement Technique, De La Formation Professionnelle Et De L’apprentissage

Ce qu'il faut savoir sur la population ivoirienne

Sur l'ensemble du territoire, la population ivoirienne est estimée à 29 389 150 habitants. Selon les dernières statistiques, il y a plus de femmes que d'hommes au sein de la population ivoirienne. Les femmes seraient de 52,2% contre 47,8% pour les hommes. Ces pourcentages représentent donc 15 344 990 de femmes et 14 044 160 d'hommes sur les 29 389 150 de la population de la Côte d'Ivoire.

Toujours selon le dernier recensement, la population ivoirienne est composée de 75,60 % de moins de 35 ans. Une population fortement jeune qui releve son fort potentiel en main-d'oeuvre.

Les paysages de Côte d'Ivoire

Les paysages et la geographie de la Côte d'ivoire ont quelque chose de particulier. Sur le même territoire national, plusieurs types de paysages s'observent. De la partie nord au sud ivoirien, nous traversons la savane arborescente avant d'atteindre une équatoriale juste avant d'entrer dans la zone de la foret plus dense.

- Le Nord de la Côte d'Ivoire, partant d'Odienné à Boundiali et Korhogo, nous trouvons une savane composée de grandes étendues de manguiers et de tecks. Nous avons dans cette même partie du pays l'arbre à karité, prisé dans le monde pour les produits cosmétiques, et des fromagers.

- La partie centrale de la Côte d'Ivoire qui part de Man à Daloa, de la grande ville de Bouaké à Yamoussoukro la capitale, nous avons une forêt un peu plus « touffue ». C'est dans cette partie que commencent à apparaître les premières plantations de cacaoyers et de caféiers, des produits d'agriculture d'exportation.

- Dans la région sud au littoral, cette partie est caractérisée par une végétation hirsute favorable aux cultures d'ananas, de bananes, d'hévéas, du cacao, du café et surtout du coco, des produits de l'agriculture d'exportation où la Côte d'ivoire est bien classée. Ce pays est premier producteur de Cacao au monde avec plus de 2 millions de tonnes.

Culture du Palmier à huile

La Côte d'Ivoire est un pays possedant plusieurs plantations de Palmier à huile. Le pays arrive 7 ème rang du classement mondial des pays producteurs d'huile de palme. C'est dire toute l'importance accordée à la culture du palmier à huile dans le pays.

La Côte d'Ivoire a des regions très peu montagneuses. Seul le mont Tonkui, situé dans le grand ouest ivoirien, près de Man, la « Ville aux dix-huit montagnes », s'élève à 1 189 m, un des plus haut sommets du pays loin tout de même derrière le mont Nimba et ses 1 752 m.

Les principaux cours d'eau de Côte d'Ivoire

Il existe en Côte d’Ivoire plusieurs cours d'eau qui partent de l'ouest à l'est. Pour évoquer les principaux, nous ne citerons que les différents Cours d'eau : le Boubo, le Niouniourou, I'Agnéby, la Mé ou encore la Bia. Ces cours d'eau qui traversent les différentes régions du pays sont importants dans l'arabilité des terres.

La place du football dans le sport

La Côte d'Ivoire est un pays de football. Depuis les années 70, le pays observe une poussée de ferveur pour se sport accessible à l'ensemble des populations. Un ballon et une place de quelques m2 et un match de football est lancé.

Cette poussée va porter le championnat ivoirien qui va donner à l'équipe nationale les footballeurs vainqueurs de la Première Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Depuis lors, le football s'est installé comme le sport roi en Côte d'ivoire.

Didier Drogba, footballeur le plus adulé

La génération des académiciens et la montée en puissance de Didier Drogba en Europe a donné plus de visibilité au football en Côte d'Ivoire. L'ancienne légende de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, est l'icône de ce sport au pays malgré sa retraite.

Didier Drogba a d'ailleurs cherché à diriger la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), mais sera finalement battu lors des élections à la FIF par Yacine Idriss DIALLO.

L'ASEC et l'Africa sport ont pendant longtemps été les deux géants du foot ivoirien. Les nombreux problèmes chez les Rouge et Vert ont finalement affaibli le club, présentement en Ligue 2 ivoirienne alors que l'ASEC continue de rester la vitrine du football ivoirien.

Le climat s'était largement dégradé avant la tenue des élections, mais depuis la fin du scrutin, les choses se sont apaisées dans les clubs présents sur l'ensemble du territoire ivoirien.

La météo

Sur le plan de la météo, le climat de la Côte d’Ivoire est différent de part et d’autre de la ligne horizontale qui passe par Yamoussoukro. Un peu plus dans le sud, on rencontre un climat équatorial fortement humide, avec de grosses précipitations dès le mois de mai jusqu'au mois de novembre. La température y est stable entre 29 et 32 °C toute l’année.

Dans le nord du pays en revanche, nous avons un climat tropical semi-aride. La saison des pluies dans cette zone est entre juin et octobre. On y observe une chaleur sèche du mois de novembre à mai. L'harmattan, ce vent du Sahara dessèche tout sur son passage dans les régions montagneuses du Nord ivoirien de décembre à février.

Les meilleurs mois pour voyager en Côte d'Ivoire sont de novembre à mars. A cette période, vous pourrez profiter de journées plus ensoleillées et sèches.

Où se situe la Côte d'Ivoire sur la carte du continent africain ?

La Côte d'Ivoire se situe dans la partie sud de l'Afrique de l'Ouest. Elle a une ouverture sur la mer, l'Océan Atlantique.

Infos de la Côte d'Ivoire en direct aujourd'hui

La CAN 2022

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2022 sera organisée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a déjà remporté la CAN par deux fois en 1992 et en 2015. La Côte d' Ivoire a également été finaliste de la CAN en 2006 et 2012.

La religion en Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs religions. Le pays compte 42% de musulmans et plus de 34% de chrétiens, mais aussi un nombre non négligeable d'animistes. L’islam domine en Côte d’Ivoire à cause de la forte immigration des ressortissants du Mali, Burkina Faso et de la Guinée, des pays où la religion musulmane domine. 72% des non-nationaux, majoritairement ressortisants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), représentent 24,2% des musulmans.

Elections Miss Côte d'Ivoire, l’édition de 2021

L’élection de miss Côte d’Ivoire 2021 s’est déroulée le 16 mars. Olivia Yacé, a arraché la couronne ivoirienne avant de finir deuxième dauphine de Miss Monde 2021. C’est à ce jour la miss Côte d’Ivoire la plus célèbre de tous les temps. Sa popularité a relancé l’intérêt autour de cette compétition qui commençait à s’essouffler.

Le profil d’Olivia Yacé a intéressé les ivoiriens, car en plus d’être petite fille d’une des plus grandes familles de Côte d’Ivoire, la famille de feu Phlippe Yacé, elle a une tête bien pleine. Elle est diplômée en Marketing et Management de l'Université Widener en Pennsylvanie. Miss Côte d’Ivoire 2021 est aussi étudiante en Master de Luxury brand management et en Event planning.

Celle qui est aussi la fille du maire de Cocody, commune la plus riche de Côte d’Ivoire, se distingue par son attitude exemplaire. Jamais dans le bad buzz, elle est un modèle pour plusieurs jeunes filles de Côte d’Ivoire. Miss Côte d’Ivoire 2021 a cédé sa couronne le 2 juillet 2022 à Marlène Kany Kouassi, beaucoup moins populaire.

La place de la compagnie Orange en Côte d’Ivoire

La compagnie française Orange occupe une grande place dans la télécommunication en Côte d’Ivoire. Cette compagnie est présente dans la téléphonie mobile, fixe, transfert d’argent et internet. Orange est le plus gros employeur des entreprises de télécommunication en Côte d’Ivoire.

Orange Côte d’Ivoire est détenue à 85% par France Télécom et seulement à 15% par le groupe Sifcom. Cette entreprise a lancé ses activités commerciales en Côte d’Ivoire le 28 octobre 1996.

Orange CI est le premier opérateur de téléphonie mobile du pays, avec plus de 12 millions d'abonnés, selon l'ARTCI. Il faut noter que la société avait fusionné en janvier 2017 avec Côte d’Ivoire Telecom, absorbé par Orange Côte d’Ivoire.

Les différents produits d’Orange CI : forfaits mobile, Internet Everywhere, Orange World. C’est non-seulement le premier opérateur mobile du pays mais aussi la plus grosse entreprise de High-Tech sur place.

L'économie de la Côte d’Ivoire

Avec 2 286 USD de PIB par habitant, l’économie de la Côte d’Ivoire est une des plus performantes de l’UEMOA. Le succès économique de la Côte d’Ivoire repose sur l’agriculture, bien que celle-ci ne soit pas véritablement développée. Avec l’exportation du cacao, du café, de l’ananas et de plusieurs autres produits agricoles, la Côte d’Ivoire dispose de plusieurs solides leviers qu’elle pourrait activer par la transformation avant exportation.

L’apport de l'industrie au PIB en Côte d’Ivoire est évalué à 20 % et celui du secteur tertiaire à 50 %. Grâce à de belles positions géographiques, les Port Autonome d’Abidjan et de San-Pedro sont considérés comme les principaux ports du Burkina Faso et du Mali, deux pays frontaliers sans littoral.

Au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le poids économique de la Côte d'ivoire fait d'elle un véritable poids lourd. Le climat de paix qui règne dans ce pays est favorable aux affaires.

Est-ce dangereux d'aller en Côte d'Ivoire ?

Non, il n’est pas dangereux d’aller en Côte d’Ivoire. Même si la guerre connue par ce pays de 2002 à 2011 a fait des ravages et réduit le niveau de sécurité du pays, les choses sont depuis rentrées dans l’ordre. Abidjan, la capitale économique du pays, est une des villes les plus sûres des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le niveau de l’insécurité très haut il y a encore 5 ans à cause du phénomène des microbes (enfants en conflit avec la loi) a été enrayé. Même si les pays frontaliers de la Côte d’Ivoire sont mis à mal par le terrorisme, la Côte d’Ivoire reste épargnée par le phénomène. Cependant, quelques incursions de djihadistes dans certaines villes du nord, Kafalo notamment, et plus au sud à Grand-Bassam, ont été enregistrées.

Il n’existe à ce jour aucune restriction sur le déplacement des étrangers en Côte d’Ivoire au contraire du Mali et du Burkina Faso. Les locaux comme les étrangers peuvent se déplacer partout dans le pays, du Sud Abidjan au Nord, même s'il faudra faire preuve de vigilance après les rares incursions de djihadistes dans cette partie du pays.

Quel est l'ancien nom de la Côte d'Ivoire ?

Le nom de la Côte d'Ivoire est inchangé même si le pays a été communément appelée « terre d'Éburnie » qui signifie la partie forestière du pays. Il avait été suggéré, après l’indépendance du pays le 7 août 1960, un changement du nom pour « Eburnea ». L’appellation Côte d’Ivoire, pour les intellectuels de l’époque, rappelait fortement la colonisation.

Quel est la situation actuelle sur place en Côte d'Ivoire ?

Même si la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles, y compris une guerre qui a fait plusieurs milliers de morts, le pays se porte aujourd'hui bien. Les Ivoiriens sont engagés dans une démarche de réconciliation. La dynamique est si forte que les 3 grands leaders politiques, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont rencontrés, ce qui favorise un climat de paix.

Cette rencontre des trois leaders politiques ivoiriens a boosté la dynamique de la réconciliation dans le pays. Les partisans de chaque leader modèrent peu à peu leurs positions, ce qui renforce le climat de paix qui règne sur l'ensemble du territoire.

Quelle est la langue officielle ?

Depuis la colonisation puis la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la langue française est la langue officielle du pays. Tous les documents du gouvernement ivoirien et les archives de l'administration ivoirienne sont édités en langue française. Dans les écoles du pays, la langue officiellement utilisée est aussi la langue française.

En revanche, sur les marchés, même si la langue française domine toujours, elle est concurrencée par le malinké.

Quelle chaîne pour suivre les informations de la France ?

Pour suivre les information de la France, toutes les chaines de télévision traitant de l’actualité française dans le monde sont accessibles en Côte d’Ivoire. Grâce au bouquet Canal+, vous pouvez suivre les médias français comme si vous n’aviez jamais changé de pays.

Afrique sur 7 et l'Actu politique de Côte d'Ivoire

Le média Afrique Sur 7 est un média panafricain. Du fait de son implantation en Côte d’Ivoire et en France, il traite plus d’actualités politiques, culturelles et sportives ivoiriennes.

La position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine

Dans la sous-region Ouest-africaine, la Côte d'Ivoire occupe la place d'un des pays les plus developpés après le Nigérian. L'économie ivoirienne profite à plusieurs pays de la sous-région. Plus de 6 millions d'habitant de la CI sont des immigrés venus éssentiellement des pays de la sous-région.

L'économie ivoirienne en Afrique de l'Ouest

La CI est un pays frontalier du Burkina Faso et du Mali, des pays sans litoral. Le Port Autonome d'Abidjan (PAA), fer de lance de l'économie ivoirienne, est considéré comme le principal port de ces deux pays. Les nombres marchandises de ces pays participent au renforcement du poids de l'économie ivoirienne sur la sous-région.

Le taux de croissance de l'économie ivoirienne

Le taux de croissance de l'économie ivoirienne est en 2021 d'environ 7%, selon le FMI. Ce grand bond de l'économie ivoirienne fera du pays une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Pour 2022, le taux de croissance devrait se situer à +6%, selon les estimations. Sur le moyen terme (2023-2024), le pays espère atteindre un taux de croissance de 6,4% en moyenne.

La place de la CI au sein de l' Union africaine

Au sein de l' Union africaine, la Côte d'Ivoire joue un rôle important. Le pays est membre depuis 1963 de l'ancienne version de cette organisation intergouvernementale d'États africains reformée le 9 juillet 2002 depuis. À cette période là, l' Union Africaine se denommait OUA ( Organisation de l'unité africaine ). La CI est un des 55 États membres de l' Union Africaine après la réintégration du Maroc en 2017.

L'Union Africaine est l'équivalente de l'Union Européenne. Elle lutte en Afrique pour la promotion de la démocratie et des droits humains, mais aussi pour le développement à travers toute l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs via le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD).

Le Golfe de guinée

Avec environ plus de de 500 milliards d'euros de PIB, le golfe de Guinée englobe 8 pays. La Côte d'Ivoire est une des plus grandes économie des pays du Golfe de Guinée avec le Nigérian et le Ghana. Le Bénin, la Guinée, le Liberia, la Sierra Leone et le Togo sont les 5 autres pays de la zone. Ils ont tous une ouverture sur l'océan Atlantique.