Karim Benzema et le Real Madrid , c'est fini! Un palmarès incroyable

Le départ de Karim Benzema du Real Madrid n’est plus une rumeur. Le club madrilène a officialisé la nouvelle, dimanche 4 juin, à travers un communiqué officiel publié sur son site internet.

Karim Benzema: Capitaine courage laisse derrière lui un palmarès énormissime au Real Madrid

Avec l’équipe merengue, l’attaquant français s’est forgé un palmarès digne d’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football: 5 titres avec en quatorze ans avec Real Madrid!

Karim Benzema laisse au palmarès du club espagnole cinq Ligues des champions, cinq Coupes du monde des clubs, quatre Supercoupes d’Europe, quatre championnats d’Espagne, trois Coupes du Roi et quatre Supecoupes d’Espagne.

« Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club », a communiqué le Real Madrid.

La saison dernière, la plus aboutie sur le plan personnel avec les Merengue, il a également été élu Ballon d’Or. Au Real Madrid, il laisse une empreinte majeure dans l’histoire du club avec 647 apparitions sous le maillot blanc et 353 buts marqués, soit le deuxième meilleur total de l’histoire du Real.

« Le Real Madrid souhaite témoigner sa reconnaissance et son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes. Les Real Madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l’un des grands mythes de notre club et l’une des grandes légendes du football mondial. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie. »