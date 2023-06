Football : Tabitha Chawinga, sacrée "Soulier d'or" de la Serie A italienne avec 23 buts

Prêtée pour une saison par le club chinois Wuhan à l'Inter Milan, Tabitha Chawinga a terminé la saison en étant sacrée "Soulier d'or" de la Serie A italienne avec 23 buts inscrits en 21 matches joués.

Tabitha Chawinga sacrée Meilleure buteuse du championnat italien

L'internationale malawite Tabitha Chawinga a révélé que son rêve le plus cher était de remporter un jour le prix de la meilleure footballeuse africaine de l'année.

Une ambition à peine voilée après avoir été sacrée Meilleure buteuse du championnat italien.

À 27 ans, elle devient la première africaine à inscrire son nom dans le palmarès de ce prix individuel.

Elle devient également la seule Africaine à remporter le Soulier d'or dans trois pays étrangers, après avoir été meilleure buteuse une fois en Suède et trois fois en Chine.

Émue au moment de recevoir son prix, la Malawite marque son retour dans le football européen après six années passées en Chine.

"Je me sens honorée, mais je suis encore plus touchée par la réaction du continent africain et de mes compatriotes du Malawi", a déclaré Chawinga à CAFOnline.com.

"C'est un honneur d'avoir reçu son don, de pouvoir jouer au football et de le partager avec le monde. C'est une leçon d'humilité pour une jeune fille comme moi qui vient d'un des pays les plus pauvres du monde, le Malawi.

Je tiens à remercier l'Afrique et mon pays, le Malawi, pour leur soutien indéfectible et pour m'avoir félicité de cet exploit. Je continuerai très certainement à porter le drapeau de l'Afrique et du Malawi dans mes futurs exploits. Cela signifie que je peux viser plus haut. Je me réjouis donc à l'idée de relever d'autres défis dans le domaine du football."

Chawinga, qui a inscrit son premier but pour l'Inter Milan lors de la victoire 4-1 sur Parme le 28 août 2022, a marqué son 23e et dernier but de la saison lors d'une défaite 2-1 contre l'AS Rome le 20 mai 2023.

Avec 23 buts compteur, la capitaine du Malawi a fini en tête du classement des buteuses du championnat avec huit buts d'avance sur sa plus proche rivale, la Turinoise Cristiana Gireli, et elle a admis que son rêve devenait réalité.

"Mon objectif était d'aider l'équipe à terminer aux deux premières places du classement de la Serie A et, en tant qu'attaquante, cela signifiait marquer beaucoup de buts et gagner des matches", a-t-elle déclaré.

La native de Lilongwe a été nominée à quatre reprises pour le titre de Joueuse africaine de l'année, mais n'a pas réussi à l'obtenir malgré ses incroyables succès. Malgré ce revers, la capitaine du Malawi n'a pas perdu son sang-froid et espère que son heure viendra.

"Je suis née avec un don. Mon devoir est de continuer à le cultiver et cultiver un don nécessite une volonté de continuer à apprendre et à s'améliorer", a-t-elle poursuivi.

Je suis donc concentrée, je travaille dur, j'ai l'esprit d'équipe, je continue à apprendre et me prépare à de nouveaux challenges.

Mes yeux restent fixés sur le prix. En temps voulu, mes mains restent dans l'expectative et je continue à jouer du bon football."