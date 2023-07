Foot: Luis Enrique veut faire du Paris Saint-Germain une grande équipe

"Je pense qu'on va avoir une grande équipe, j'en suis sûr". Ce sont les premiers mots de Luis Enrique, nouvel entraineur du Paris Saint-Germain (PSG), mrecredi en conférence de presse de sa présentation.

Luis Enrique, huitième entraîneur du PSG depuis l'arrivée du fonds qatarien

Depuis l'arrivée du fonds qatarien QSI (Qatar Sports Investments) à la tête du PSG en 2011, Luis Enrique est le huitième entraîneur du club parisien. "Je peux vous garantir qu'on travaillera en tant qu'équipe", a promis le nouvel entraîneur, désireux de "chercher des titres", "l'objectif commun" avec les joueurs. "Je peux vous garantir qu'on travaillera en tant qu'équipe", a promis le nouvel entraîneur, désireux de "chercher des titres", "l'objectif commun" avec les joueurs.

« Tout d'abord, je veux remercier le club, le président, le directeur sportif pour la confiance qu'ils m'ont accordée. J'espère pouvoir rendre cette confiance. En moins de cinq minutes on parlait de choses concrètes, de ce qu'on peut faire. Mon idée du foot est un foot d'attaque, offensif, qui puisse être divertissant pour les supporters et qui donne des résultats. C'est mon défi, je me suis engagé à faire ça. Je suis ravi d'être là comme entraîneur du PSG. Je peux présenter les gens qui vont venir avec moi : Rafael Pol, Aitor Unzue, Joaquin Valdes. Il manque encore une personne qu'on essaie de faire entrer dans l'équipe. Je crois que je suis la première personne à avoir dormi dans ce centre d'entraînement et je crois que c'est merveilleux, c'est un endroit parfaitement adapté. » Puis les journalistes ont posé leurs questions, auxquelles Luis Enrique a répondu.