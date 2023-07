Affaire "Aline enceinte de Serey Dié ": Agacé, l'ex joueur va porter plainte

Il y a des rumeurs qui circulent sur le compte de Serey Dié et de son ex Aline Bintou. Après vérification, il s’avère que ces informations sont fausses. Hassan Hayek, ami de Serey Dié, a fait un direct sur sa page Facebook pour dire qu’il y aura des actions judiciaires contre tous ceux qui ont relayé ces fausses informations.

Hassan Hayek : ‘’Je connais bien Serey Dié, il a déjà les captures d’écran des pages qui relaient ces rumeurs, parce qu’il en a marre’’

Les réseaux sociaux sont depuis ces derniers temps, envahis par des rumeurs au sujet de l’ex-international ivoirien, Serey Dié, et son ex-femme, Aline Bintou. Cette vague de rumeurs qui a inondé la toile, fait savoir que la mère des trois enfants de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte, serait enceinte de lui. Ces fausses informations ont été relayées par certaines pages sur Facebook. Incriminé, Serey DIé ne décolère pas, aux dires du vagabond de la charité, Hassan Hayek. Ce dernier qui a eu un échange téléphonique avec le compagnon de Josey, affirme qu’il ne va pas laisser impunis les auteurs de ces allégations contre lui.

Le bénévole libanais naturalisé ivoirien a fait un direct sur sa page Facebook pour mettre en garde les personnes qui ont divulgué ces informations non fondées. Il a aussi tiré les choses au clair une bonne fois pour toute. ‘’Certains parlent de grossesse d’Aline et des gens viennent relayer cette information. Je veux juste rappeler aux gens que relayer une fausse information est passible de poursuite. J’ai eu Serey Dié au téléphone et lui, il prend généralement les choses en rigolant, mais pas cette fois. J’ai beaucoup de respect pour Aline que je ne connais pas personnellement et pour Josey que j’ai connue dernièrement. Mais Serey Dié c’est mon frère’’, explique-t-il.

Et d’ajouter : ‘’À l’allure où vont les choses, il y aura des pots cassés. Certaines personnes peuvent se retrouver devant la justice pour diffamation parce que tout ce qui se raconte, il n’en est absolument rien. Vous parlez de sa vie, Josey, lui et Aline en ont souffert. Demain, que personne ne dise qu’il est mauvais’’. Hassan Hayek, dans son live, s’est également adressé aux administrateurs de pages sur la toile.

‘’Je parle aux pages qui relaient cette rumeur, vous aurez des problèmes. Je suis très sérieux. Ceux qui partagent inutilement et qui disent n’importe quoi, vont subir la colère de la justice. Car il y a désormais la charte des réseaux sociaux. Chacun va assumer ce qu’il fait sur la toile. Je vous le dis parce que je connais bien Serey Dié, il a déjà les captures d’écran des pages qui relaient ces rumeurs, parce qu’il en a marre. Tout cela pèse sur ses enfants et sur la famille. Je pense que le bonheur des gens maintenant, c’est de voir Serey Dié dans le malheur. Mais mon frère, sache que je te soutiens, va déposer tes plaintes. Tant qu’une ou deux pages n’iront pas en prison, ça ne va pas s’arrêter. Cette fois-ci, va jusqu’au bout’’, précise-t-il.