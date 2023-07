Espagne : En prison, Dani Alves reçoit un message touchant de son frère

Dani Alves attend patiemment son procès pour viol sur une jeune fille en décembre dernier dans une discothèque de Barcelone. Ayant perdu la plupart de ses soutiens, il sait toujours compter sur son frère Ney Alves, qui lui a adressé un message d’encouragement.

Dani Alves reçoit le soutien de son frère

L’ancien international brésilien Dani Alves, accusé de viol d’une jeune femme à la discothèque Sutton à Barcelone en décembre dernier, a perdu tous ses soutiens au fil des mois. Cela fait maintenant six mois que l’ex-milieu de terrain du FC Barcelone se trouve dans la prison catalane de Brians 2 en Espagne.

Même si l’ancien joueur de 40 ans a été lâché par des proches, il peut toujours compter sur son frère Ney Alves. Ce dernier est de cœur avec lui dans cette difficile épreuve. Toutes les tentatives de son équipe juridique pour lui accorder une liberté provisoire sont restées sans suite. L'ancien coéquipier de Lionel Messi attend donc son procès qui est prévu pour le mois d’octobre 2023.

Son frère a fait une apparition sur les réseaux sociaux pour lui apporter son indéfectible soutien à travers un message de réconfort bien qu’il n'ait pas mentionné le nom de l'ex- blaugrana. Ney Alves s’est contenté de dire simplement que l’ancien milieu du Paris Saint-Germain (PSG) s’est trompé uniquement avec sa femme, Joana Sanz. ‘’Vous êtes un être humain et vous n’avez erré qu’avec votre femme. Et ce n’est pas un crime de vous traiter comme un criminel’’, écrit-il. Avant d’ajouter avec une photo des deux mains se serrant la main : ‘’Nous allons montrer au monde que vous n’êtes pas un violeur et que vous ne le serez jamais. Je t’aime, mon frère’’.

En plus de cela, le frère de Dani Alves a fait un autre post, cette fois une vidéo dans laquelle il a montré le parcours professionnel du joueur accompagné d’une réflexion. ‘’Le 20 janvier 2023, le jour où le monde s’est effondré sur nos têtes et toujours sans comprendre, je te fais confiance, Dieu, seulement toi. ‘’Même si nous traversons la vallée de l’ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Gloire à Dieu pour tout’’’’, a-t-il mentionné.