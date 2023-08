Niger : La junte coupe le signal de RFI et de France 24

Mauvaise nouvelle pour deux médias français présents au Niger. Il s'agit de RFI et de France 24 dont le signal a été coupé dans l'après-midi de ce jeudi 3 août 2023.

Niger : RFI et France 24 suspendus par la junte

Selon Jeune Afrique qui a rapporté l'information, c'est le CNSP (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie) qui aurait pris la décision de mettre hors ligne RFI et France 24. "La radio (RFI) et la télévision (France 24) n'étaient donc plus accessibles au Niger dans l'après-midi", a indiqué le magazine panafricain.

Les raisons de cette décision ne sont pas encore connues. Il convient toutefois de signaler que les médias français sont vertement critiqués depuis la crise au Niger. Ils sont accusés de faire un traitement tendancieux de cette actualité brûlante.

Jeune Afrique annonce que les responsables des médias concernés devaient publier incessamment un communiqué sur la situation.

Il faut rappeler que ces deux médias français ont déjà subi le même sort au Burkina Faso et au Mali.