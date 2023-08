Niger: La CEDEAO qualifie les poursuites contre Bazoum de «provocation»

"Une nouvelle forme de provocation", c'est en ces termes que la CEDEAO a réagi aux poursuites annoncées par la junte contre Mohamed Bazoum, président déchu du Niger. Le CNSP a annoncé qu'il sera poursuivi pour haute trahison.

« Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour » les « preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger », a déclaré le colonel major Amadou Abdramane, porte-parole du CNSP.

La CEDEAO condamne et dénonce une nouvelle provocation

Dans un communiqué, la CEDEAO a condamné une nouvelle provocation de la junte au pouvoir à Niamey. Pour l'organisation présidée par Bola Ahmed Tinubu, cette annonce va à l'encontre de l'engagement du CNSP de dialoguer avec la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays.

Communiqué de la CEDEAO :

La CEDEAO a appris avec stupéfaction la volonté exprimée de traduire devant les tribunaux S.E.M. Mohamed BAZOUM, Président de la République du Niger, pour haute trahison.

La CEDEAO condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques.

Le Président BAZOUM reste le Président démocratiquement élu de la République du Niger, reconnu par la CEDEAO et la communauté internationale. La CEDEAO condamne sa détention illégale et appelle à sa libération immédiate et à son rétablissement dans ses fonction