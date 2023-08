Côte d’Ivoire : Eunice Zunon nommée "Ambassadrice Africaine des Solutions"

Eunice Zunon a actuellement le cœur en joie. La Web-comédienne a fait une grande annonce à ses fans sur les réseaux sociaux pour sa nomination en tant que "Ambassadrice Africaine des Solutions" qui va se dérouler en France.

Eunice Zunon annonce une autre bonne nouvelle à ses fans

La Web-comédienne, Eunice Zunon est plus qu’heureuse en ce moment. L’ancienne compagne du chanteur camerounais se consacre davantage sur sa carrière d’artiste et de femmes d’affaires. Elle a ouvert il y a un an sa boutique de vente de pagnes et autres accessoires à Cocody-Angré. De par son talent et son travail, la Web-comédienne a retenu l’attention du comité scientifique de la Semaine de l’Afrique des Solutions (SAS), qui l’a nommée "Ambassadrice Africaine des Solutions".

Cet événement de grande envergure dédié aux entrepreneurs qui imaginent et mettent en place des solutions innovantes et aux médias et journalistes qui valorisent les initiatives constructives, porteuses d’espoirs et de solutions concrètes, va se dérouler du 23 au 28 octobre en France. Elle réunira les acteurs de solutions à divers niveaux (entrepreneurs innovants, sociaux et durables, médias, journalistes, élus, auteurs, éditeurs, universitaires, chercheurs, décideurs, institutions financières…) autour d’initiatives concrètes ,économiques, sociales, écologiques et inspirantes, qui témoignent de la capacité créative de l’Afrique et donnent envie d’agir au plus grand nombre par le levier de l’inspiration.

D’ailleurs, Eunice Zunon a partagé cette autre bonne nouvelle à ses fans ce dimanche 27 août sur sa page Facebook en publiant une affiche de l’événement avec sa photo dessus. ‘’Guerriers et guerrières. Bonne nouvelle’’, écrit-elle. Elle a reçu une vague de félicitations en commentaire de ses collègues artistes comme Prissy la Dégameuse et bien d’autres internautes.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’artiste ivoirienne reçoit des nominations. Au mois d’avril dernier, la Web-comédienne avait annoncé à ses abonnés sa nomination en tant que membre de l’Organisation internationale de l’artisanat (OIA).