Le Maroc est en deuil. Un puissant séisme a frappé le centre du pays dans la région de Marrakech. Le dernier bilan provisoire fait état de plus de 1000 morts.

Séisme meurtrier au Maroc : Attristé, Alassane Ouattara adresse un message au Roi Mohammed VI

C'est l'émoi et la consternation au Maroc. Un séisme de magnitude 7 a frappé dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Ces dernières heures, le nombre de victimes est en constante augmentation, d'importants dégâts sont signalés. Le ministère de l'intérieur fait état d'un bilan provisoire d'au moins 1 037 morts et de dizaines de blessés grèves.

Face à l'horreur provoquée par ce drame, le président Alassane Ouattara a exprimé sa solidarité au peuple frère du Maroc et à son souverain. « Mes condoléances les plus attristées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple frère du Maroc suite au terrible séisme qui a frappé le Royaume du Maroc. Mes pensées émues aux familles endeuillées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés », a écrit le président ivoirien sur le réseau social X.