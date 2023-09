Burkina-Faso : Ibrahim Traoré et Yabré Oumarou à la table

Depuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux circulait que le torchon brûle entre président Ibrahim Traoré et le directeur de l’Agence national de renseignement (l’ANR), le Capitaine Yabré Oumarou. Ainsi, pour boucler et faire taire aux rumeurs, ces deux hommes ont échangé le vendredi 15 septembre 2023. Un signe qui prouve déjà que le président Ibrahim Traoré et son frère d'arme sont déterminés à conduire le peuple burkinabè à une destination agréable.

Le Président Ibrahim Traoré cloue le bec aux rumeurs

En effet, le Président Ibrahim Traoré et le directeur de l’Agence national de renseignement (l’ANR), Yabré Oumarou sont engagés dans une lutte commune.

Ainsi, ils ont fait une descente inopinée à l’Agence pour la promotion de l’entreprenariat communautaire (APEC). C'était une grande joie accompagnée d'admiration que l'on peut observer dans les regards de la population présente sur la place. C'est également un plaisir pour eux tous de voir les deux frères d'arme main dans la main discuter aux sujets liés du développement de la nation.

Par ailleurs, cet échange renforce à nouveau la confiance du peuple burkinabè à l'endroit du président sur sa gestion des ressources humaines et le développement de la nation.

En outre, il faut souligner que la visite des deux hommes à l’APEC a pour objectif, d'encourager le peuple burkinabè à souscrire au programme qui promeut l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. C'est un programme qui devra lancer le « Made in Burkina » grâce aux usines qui seront implantées dans les jours à venir.

En revanche, le président et le directeur des renseignements ont donné des instructions aux responsables de l’APEC pour le suivi et la participation active de la population au projet de formation.