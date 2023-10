Le président sénégalais Macky Sall a signé vendredi un décret mettant fin aux fonctions de ses ministres et membres du gouvernement.

Sénégal : Macky Sall dissout son gouvernement et reconduit le Premier ministre

Selon le décret signé par le Chef de l'Etat, il est mis fin aux fonctions des ministres et autres membres du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Ba, est quant à lui reconduit dans ses fonctions. Il va former et diriger la prochaine équipe gouvernementale qui sera connue dans les prochains jours.

Au sein de l'opinion, ce choix dissoudre le gouvernement à quatre mois de la présidentielle de février 2024 interroge. Alors que des voix se font entendre pour dénoncer le choix de Macky Sall de miser sur Amadou Ba pour la présidentielle, le Chef de l'Etat veut désormais resserrer les rangs autour de son candidat. Ce scrutin s'annonce comme l'un des plus incertains de l'histoire du pays.

Communiqué de la Présidence du Sénégal