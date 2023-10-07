Gabon : le général Brice Oligui Nguema nomme 98 députés de la transition (liste)

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Le président du Comité de transition pour la restauration des institutions - CTRI, Brice Oligui Nguema a procédé, vendredi 06 octobre 2023, à la nomination des membres de l'Assemblée nationale de la transition au Gabon. Dans le décret de nomination, on note 98 députés qui vont constituer l'Assemblée nationale de la Transition.
Voici les 98 députés à l'Assemblée nationale de la Transition nommés par Brice Oligui Nguema au Gabon
On connaît désormais les membres de l'Assemblée nationale de la Transition au Gabon. Ils sont au total 98 députés, nommés par le chef de l'Etat, le général Brice Oligui Nguema. Dans la constitution de cette institution, le patron du CTRI a veillé à mettre toutes les couches de la société.
Ainsi, en plus des militaires, on note la présence notamment des politiciens, religieux, membres de la société civile, les artistes et quelques anciens membres de la précédente mandature. Cette institution est dirigée par un membre du régime d'Ali Bongo Ondimba, Jean-François Ndongou.
Le bureau de l'Assemblée nationale de la Transition est composé de 13 membres. Un président, cinq (05) vice-présidents, deux (02) questeurs puis cinq (05) secrétaires. Contrairement aux législatures passées, le nombre de députés a été considérablement réduit au cours de la Transition. Il est pass4e de 143 à 98 soit 45 députés de moins.
Liste des 98 députés nommés par Brice Oligui Nguema
PRÉSIDENT:
NDONGOU JEAN FRANÇOIS
1er VICE PRESIDENT:
NDONG OBIANG FRANÇOIS
2e VICE-PRESIDENT:
AMIRAL MALLY ODJOUA GABRIEL
3e VICE-PRESIDENT
FLORENTIN MOUSSAVOU
4e VICE-PRESIDENT:
FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO GEOFFROY
5e VICE-PRESIDENT :
MAGANGA MOUSSAVOU ALBERTINE
QUESTURE:
1er QUESTEUR :
NGABIKO UMOU WADA MESMIN BORIS
2e QUESTEUR
OTANDO CHARLES
SECRETARIAT:
1er SECRETAIRE.
NDJOUNGA JEAN-BOSCO
2e SECRETAIRE
ABOGHE CHARLOTTE
3e SECRETAIRE
ELLA NGUEMA GERARD
4e SECRETAIRE
NZONDO ELOI
5e SECRETAIRE :
LISSENGUET NGOUMBOU IRENE
LES DEPUTES
ABIERI WILLY BERTRAND
ABOGHE CHARLOTTE
ADIAHENOT FLAVIENNE
AKEDENGUE SOWA STEPHEN
AROMEZOGHO FRANÇOIS AUGUST
AKURE DAVAIN SERAPHIN
AWASSI GILBERT ALEXANDRE
BADJINA MOUDOUMA FIRMINE OLGA
BANDEGHA LENDOYE RAPHAEL
BEKALE AKWE HENRI
BEKALE B’OBAME JEAN MARIE
BEKOPA ÉP ROY VIRGINIE
BLAHODIOW GERMAIN
BIVOGHE MBA PAUL
BOUANGA MOMBO ÉP MAKITA NICOLE
BOUYOU TATIANA MIREILLE
DIOUMY MOUBASSANGO DONATIEN LHYE
DOUFOUNDOU EMERENCIENNE
DOUMBENENY TEAN-LUCIEN
EBANETH EP SIMA EY NATHALIE
EKOUA SIMA JEAN PAULIN
ELLA ENGONGA LEONEL
ELLA NGUEMA GERARD
EYEGHE ALI
FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO GEOFFROY
FOUTY FRATELI MARTIAL
GEY CHARLES HENRY
GONDJOUT INDJENDIET MELVIN VINCENT
1DODO LAMBERT
IMMONGAULI TATANGANI EUDE REGIS
ISSEMBE SERGE AIME
KOUMBA BRIGITTE
LEKOGO JUSTINE JUDITH
LEYAMA JEAN VALENTIN
LIBAMA MARCEL
LISSENGUET NGOUMBOU IRENE
LOUEMBE BLAISE
MABIALA SERGE MAURICE
MAGANGA MOUSSAVOU ALBERTINE
MANDJOU NGOYO PAULIN
MATEYA PULCHERIE
MATSIENDI ROLAND
MAVOUNGOU MIHINDOU
MBADINGA JOSUE
MBAGOU JEAN BOSCO
MBAGOU JEANNE
MBOUMBOU MAKANGA JEAN-MARIE
MBOUMI NZINZI JEAN CLAUDE
MENGUE EKOMI ROGER
MENGUE M’AKUE DIANE
MENIE MEYI ANTOINE
MIHINDOU MINZAMBA CARI
MINKO MI ETOUA CHRISTIAN
MOUELE ROMAIN
MOUIRI BOUSSOUGOU DIEUDONNÉ
MOUITY MOUNDOUNGA PATRICE
MOUPOUMOU CLEMENT
MOUSSAVOU FLORENTIN
MVE EBANG MARCELIN
NANG ONDO THIERRY
NDIMAL BARRY
NDJIMBI FRANCK
NDJOUNGA JEAN BOSCO
NDONG OBLANG FRANCOIS
NDONGOU IEAN FRANCOIS
NGABIKOUMOU WADA MESMIN BORIS
NGOMA ANGELIQUE
NGOUDII STAELLE LUDWINE
NGUEMA NGUEMA SOSTHENE
NGUIENO GUY NOEL DOMINIQUE
NTOUTOUME BEATRICE
NTOUTOUME MEBLAME AURELIEN
NZEGOUMA NGOUENENY JOEL
NZE NDONG NZE PASCAL FRANCK
NZONDO ELOI
NZUE EDZANG FREDERICK
OBAME EYEGHE JEAN MARIE
OBAME ONDO DANIEL
ONDIAS LUC
ODIOUA MALLY
ONDZAMBI GERARD
OGOULIGUENDE PEPECY
ONANGUEMA FREDDY FERNANDEZ
ONDZOUNGA RUFFIN PACOME
ONGOUORI NGOUBILI FELICITE
OSSINGA ONANGA ALBAN STEPHANE
OTANDO CHARLES
OVONO MBOUENGOU JEAN PLACIDE
OWONO NDONG EDGARD
POLO ÉP PANDZOU ODETTE
REVANGUE ÉP ABIOME MADELEINE SIDONIE
ROYEMBO ALBERT RICHARD
SOUGOU LATSIERE ALIX BERTILLE
TATY KOUMBA JEANINE
TRISSAUGUI OGOULA GEORGES
TSONO HUGUETTE
WAURA FIDELE
YEMBIT MANGALA IEAN DE DIEU