Gabon : le général Brice Oligui Nguema nomme 98 députés de la transition (liste)

Le président du Comité de transition pour la restauration des institutions - CTRI, Brice Oligui Nguema a procédé, vendredi 06 octobre 2023, à la nomination des membres de l'Assemblée nationale de la transition au Gabon. Dans le décret de nomination, on note 98 députés qui vont constituer l'Assemblée nationale de la Transition.

On connaît désormais les membres de l'Assemblée nationale de la Transition au Gabon. Ils sont au total 98 députés, nommés par le chef de l'Etat, le général Brice Oligui Nguema. Dans la constitution de cette institution, le patron du CTRI a veillé à mettre toutes les couches de la société.

Ainsi, en plus des militaires, on note la présence notamment des politiciens, religieux, membres de la société civile, les artistes et quelques anciens membres de la précédente mandature. Cette institution est dirigée par un membre du régime d'Ali Bongo Ondimba, Jean-François Ndongou.

Le bureau de l'Assemblée nationale de la Transition est composé de 13 membres. Un président, cinq (05) vice-présidents, deux (02) questeurs puis cinq (05) secrétaires. Contrairement aux législatures passées, le nombre de députés a été considérablement réduit au cours de la Transition. Il est pass4e de 143 à 98 soit 45 députés de moins.

PRÉSIDENT:



NDONGOU JEAN FRANÇOIS

1er VICE PRESIDENT:



NDONG OBIANG FRANÇOIS

2e VICE-PRESIDENT:

AMIRAL MALLY ODJOUA GABRIEL

3e VICE-PRESIDENT

FLORENTIN MOUSSAVOU

4e VICE-PRESIDENT:

FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO GEOFFROY

5e VICE-PRESIDENT :

MAGANGA MOUSSAVOU ALBERTINE

QUESTURE:



1er QUESTEUR :

NGABIKO UMOU WADA MESMIN BORIS

2e QUESTEUR

OTANDO CHARLES

SECRETARIAT:



1er SECRETAIRE.

NDJOUNGA JEAN-BOSCO

2e SECRETAIRE

ABOGHE CHARLOTTE

3e SECRETAIRE

ELLA NGUEMA GERARD

4e SECRETAIRE

NZONDO ELOI

5e SECRETAIRE :

LISSENGUET NGOUMBOU IRENE

LES DEPUTES

ABIERI WILLY BERTRAND



ABOGHE CHARLOTTE

ADIAHENOT FLAVIENNE

AKEDENGUE SOWA STEPHEN

AROMEZOGHO FRANÇOIS AUGUST

AKURE DAVAIN SERAPHIN

AWASSI GILBERT ALEXANDRE

BADJINA MOUDOUMA FIRMINE OLGA

BANDEGHA LENDOYE RAPHAEL

BEKALE AKWE HENRI

BEKALE B’OBAME JEAN MARIE

BEKOPA ÉP ROY VIRGINIE

BLAHODIOW GERMAIN

BIVOGHE MBA PAUL

BOUANGA MOMBO ÉP MAKITA NICOLE

BOUYOU TATIANA MIREILLE

DIOUMY MOUBASSANGO DONATIEN LHYE

DOUFOUNDOU EMERENCIENNE

DOUMBENENY TEAN-LUCIEN

EBANETH EP SIMA EY NATHALIE

EKOUA SIMA JEAN PAULIN

ELLA ENGONGA LEONEL

ELLA NGUEMA GERARD

EYEGHE ALI

FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO GEOFFROY

FOUTY FRATELI MARTIAL

GEY CHARLES HENRY

GONDJOUT INDJENDIET MELVIN VINCENT

1DODO LAMBERT

IMMONGAULI TATANGANI EUDE REGIS

ISSEMBE SERGE AIME

KOUMBA BRIGITTE

LEKOGO JUSTINE JUDITH

LEYAMA JEAN VALENTIN

LIBAMA MARCEL

LISSENGUET NGOUMBOU IRENE

LOUEMBE BLAISE

MABIALA SERGE MAURICE

MAGANGA MOUSSAVOU ALBERTINE

MANDJOU NGOYO PAULIN

MATEYA PULCHERIE

MATSIENDI ROLAND

MAVOUNGOU MIHINDOU

MBADINGA JOSUE

MBAGOU JEAN BOSCO

MBAGOU JEANNE

MBOUMBOU MAKANGA JEAN-MARIE

MBOUMI NZINZI JEAN CLAUDE

MENGUE EKOMI ROGER

MENGUE M’AKUE DIANE

MENIE MEYI ANTOINE

MIHINDOU MINZAMBA CARI

MINKO MI ETOUA CHRISTIAN

MOUELE ROMAIN

MOUIRI BOUSSOUGOU DIEUDONNÉ

MOUITY MOUNDOUNGA PATRICE

MOUPOUMOU CLEMENT

MOUSSAVOU FLORENTIN

MVE EBANG MARCELIN

NANG ONDO THIERRY

NDIMAL BARRY

NDJIMBI FRANCK

NDJOUNGA JEAN BOSCO

NDONG OBLANG FRANCOIS

NDONGOU IEAN FRANCOIS

NGABIKOUMOU WADA MESMIN BORIS

NGOMA ANGELIQUE

NGOUDII STAELLE LUDWINE

NGUEMA NGUEMA SOSTHENE

NGUIENO GUY NOEL DOMINIQUE

NTOUTOUME BEATRICE

NTOUTOUME MEBLAME AURELIEN

NZEGOUMA NGOUENENY JOEL

NZE NDONG NZE PASCAL FRANCK

NZONDO ELOI

NZUE EDZANG FREDERICK

OBAME EYEGHE JEAN MARIE

OBAME ONDO DANIEL

ONDIAS LUC

ODIOUA MALLY

ONDZAMBI GERARD

OGOULIGUENDE PEPECY

ONANGUEMA FREDDY FERNANDEZ

ONDZOUNGA RUFFIN PACOME

ONGOUORI NGOUBILI FELICITE

OSSINGA ONANGA ALBAN STEPHANE

OTANDO CHARLES

OVONO MBOUENGOU JEAN PLACIDE

OWONO NDONG EDGARD

POLO ÉP PANDZOU ODETTE

REVANGUE ÉP ABIOME MADELEINE SIDONIE

ROYEMBO ALBERT RICHARD

SOUGOU LATSIERE ALIX BERTILLE

TATY KOUMBA JEANINE

TRISSAUGUI OGOULA GEORGES

TSONO HUGUETTE

WAURA FIDELE

YEMBIT MANGALA IEAN DE DIEU