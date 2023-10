Le Gabon menace de rapatrier les étrangers, notamment les Béninois, qui pratiquent des rites endogènes dans le pays. Le Conseil National des Rites et Traditions, présidé par Junior Xavier Ndong Ndong, souhaite mettre fin à la coopération avec les groupes religieux venant d'autres pays, leur accordant un délai de six mois pour quitter le Gabon.

Gabon : un ultimatum de 6 mois fixés aux marabouts étrangers pour quitter le pays

Le Gabon envisage des mésures radicales concernant les pratiques de rites endogènes effectuées par des étrangers sur son territoire. Le Conseil National des Rites et Traditions, présidé par Junior Xavier Ndong Ndong depuis le 27 octobre 2023, a clairement exprimé son opposition à la présence de groupes religieux étrangers pratiquant ces rites dans le pays.

Dans un discours prononcé lors de son intronisation, le président du conseil a donné un ultimatum de six mois aux praticiens étrangers pour quitter le Gabon. Il a déclaré : « À partir de ce jour, tous ceux qui pratiquent les fétiches, les marabouts étrangers sur le territoire gabonais ont six mois pour arrêter ce qu'ils font et partir du Gabon. »

La principale préoccupation semble être que les praticiens de rites endogènes étrangers, en particulier les Béninois et d'autres ressortissants d'Afrique de l'Ouest qui pratiquent le vodoun, occupent souvent l'espace public pour leurs rituels, entravant parfois les activités des autochtones.

Selon les membres du Conseil des Rites et Traditions du Gabon, certaines personnalités du pays ont davantage foi en les pouvoirs mystiques des marabouts béninois et d'autres étrangers qu'en leurs compatriotes "ngangas" (tradipraticiens). Cette situation suscite des préoccupations, et le conseil envisage de corriger cela en suggérant le rapatriement des praticiens étrangers de tout le territoire national.

Pour l'instant, aucune autorité du Gabon n'a réagi à cette déclaration du Conseil des Rites et Traditions, mais la question des pratiques religieuses étrangères sur le sol gabonais semble être un sujet sensible qui nécessitera une attention particulière dans les mois à venir.