Football : Vinicius Jr prolonge son contrat avec le Real Madrid !

Le Real Madrid C.F. a annoncé une nouvelle majeure pour les fans du club espagnol et les amoureux du football du monde entier. Vinicius Jr., la jeune star brésilienne, a prolongé son contrat avec le Real Madrid, le liant au club jusqu'en juin 2027.Vinicius Jr. prolonge son Contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027.

Vinicius Jr prolonge son Contrat avec le Real Madrid !

Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les supporters merengues, qui ont été témoins de la montée en puissance impressionnante de Vinicius Jr. depuis son arrivée au club en 2018. À seulement 22 ans, le jeune ailier a déjà laissé une marque indélébile dans le monde du football.Vinicius Jr. a été recruté par le Real Madrid en provenance de Flamengo, l'un des clubs les plus prestigieux du Brésil, pour un montant record à l'époque.

Depuis lors, il a rapidement gagné en notoriété grâce à sa vitesse, sa technique et sa capacité à marquer des buts décisifs. Il est devenu un élément clé de l'effectif merengue, et cette prolongation de contrat est une démonstration de la confiance que le club a en lui pour l'avenir.Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a exprimé sa joie à l'annonce de cette prolongation, soulignant le talent exceptionnel de Vinicius Jr. et sa contribution essentielle à l'équipe.

"Vinicius est l'avenir du Real Madrid, et nous sommes ravis de le voir continuer à porter notre maillot. Il a déjà montré qu'il peut rivaliser avec les meilleurs, et nous sommes convaincus qu'il accomplira de grandes choses dans les années à venir", a-t-il déclaré.

"C'est un rêve qui continue de se réaliser pour moi. J'adore jouer pour ce club et je suis déterminé à tout donner sur le terrain. J'espère pouvoir contribuer à de nombreux succès du Real Madrid", a lancé le Brésilien.