La compagne de Petit Denis révèle : ‘’Il a besoin d’aide spirituelle’’

Les ivoiriens ont eu une frayeur le vendredi 3 novembre avec la vague de rumeur sur le décès de Petit Denis. Rapidement démentie par son ancien manager sur la toile, les représentants de sa maison de production et sa compagne étaient sur le plateau de ‘’Show Buzz’’, pour donner de ses nouvelles du chanteur Zouglou.

La femme de Petit Denis fait des révélations troublantes

Le chanteur Zouglou, Petit Denis est vraiment mal en point. Son état de santé critique a nécessité son hospitalisation d’urgence dans un établissement sanitaire du District autonome d’Abidjan par sa maison de production A. Phoenix Music. Après le communiqué de celle-ci, une vague de rumeur a annoncé la disparition du Zouglouman sur les réseaux.

Démentie plus tard par l’ancien manager de l’artiste Saint Bouez, le représentant et manager en Côte d’Ivoire, Paul-Anthony Guèye, le directeur artistique de la structure, Fabio et la compagne de Petit Denis, Nabi Fata étaient sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI ce lundi 6 novembre pour donner de ses nouvelles, apporter des éclaircissements sur sa maladie et rassurer ses fans. Selon les propos de son manager, El Capo est dans la main d’une équipe médicale qui s’occupe convenablement de lui et il a besoin de repos.

Quant à sa femme qui vit depuis 4 ans avec lui, a fait savoir que son compagnon souffre. ‘’Il a besoin d’aide et il ne supporte plus le fardeau qu’il porte depuis très longtemps. Ce n’est vraiment pas facile, Petit Denis a besoin d’aide spirituelle. Souvent, il me dit : ‘’mamam, je suis fatigué. Enchaîne-moi et amène-moi partout où tu veux, parce que j’ai besoin de délivrance et je veux ma liberté’’. Il fait des projets avec moi et lorsqu’il a l’argent tout tombe à l’eau. Même ses deux enfants qui ont 15 et 12 ans, il n’arrive pas à s’occuper d’eux’’, déclare-t-elle. Nabi Fata souligne même qu’elle est partie plusieurs fois à l’église avec Petit Denis. Des hommes de Dieu venaient régulièrement prier à la maison pour le chanteur.