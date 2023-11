Burkina Faso : le festival de films alimenTerre commence ses festivités bientôt

Le festival de films AlimenTerre commence d'ici peu ses festivités pour le compte de cette année 2023 au Burkina Faso. À sa deuxième édition, le festival de films alimen Terre démarre du 8 au 11 novembre 2023, au palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. L'annonce a été faite par le comité d’organisation le 04 novembre 2023 à Ouagadougou. Ainsi, les autorités ont procédé devant le public au lancement officiel de cette prestigieuse activité.

Burkina Faso - Festival de films alimenTerre: le comité d'organisation lance les activités

En effet, le thème qui fera l'objet de cette deuxième édition du festival de films AlimenTerre est: « Quelle alternative pour des systèmes alimentaires durables à l’échelle locale et mondiale ?». À cet effet, plusieurs innovations sont prévues comme les ateliers dessin, la décentralisation du festival à travers une caravane dans les villes de Tenkodogo, Koupèla et Mogtédo.

À en croire Abdoulaye Diallo, coordinateur de la 2e édition du festival Alimenterre, « le programme de cette édition est conçu pour stimuler la réflexion, favoriser le dialogue et inspirer des actions concrètes. Des panels d’experts éminents partageront leurs idées novatrices ; des expositions de produits agricoles mettront en lumière la richesse de notre agriculture locale ; des ciné-débats rassembleront des discussions profondes ; des ateliers de peinture éveilleront la créativité et des concerts apporteront une touche de célébration à cet événement exceptionnel ».

À travers cette intervention du coordinateur du festival, il urge de noter que nombreuses activités seront au rendez-vous au cours de cette deuxième édition du festival de films AlimenTerre. Ainsi, dans le but de construire un avenir alimentaire plus durable et équitable, une plateforme alimentaire sera mise en place.

Par ailleurs, il faut noter que plusieurs expositions de ventes, des panels, des ciné-débats, des ateliers de peinture, des concerts, des projections-débats, de l’humour et du théâtre ainsi qu’un forum sur l’agro écologique vont meubler ce festival. Au total, près de 26 millions de francs CFA sont prévus pour le bon déroulement de l'événement.