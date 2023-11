Burkina Faso : Aïcha Trembler effacée par Princesse Traoré

Aïcha Trembler est en train d’être mise aux oubliettes. Une jeune fille du nom de Princesse Traoré lui a ravi la vedette sur les réseaux sociaux avec une chanson avec de nombreuses vues sur Tik-Tok. Elle s’apprête d’ailleurs à débarquer en Côte d’Ivoire pour prendre part au spectacle de Willy Dumbo au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville.

Aïcha Trembler mise aux oubliettes par Princesse Traoré

La super star des réseaux sociaux au Burkina Faso, Aïcha Trembler, révélée grâce une vidéo où elle est en train de remuer ses épaules, est en perte de vitesse en ce moment. Une nouvelle fille du nom de Princesse Traoré est actuellement la nouvelle sensation. Elle a été propulsée par sa chanson sur Tik-Tok intitulée ‘’Je suis venue’’. Rapidement, cette vidéo devenue virale à attirer plus de 50 milles followers et accumuler plus de 300 milles likes.

Cette explosion fulgurante a amené les télévisions et les radios au Burkina Faso à s'intéresser à elle. La jeune fille est également sollicitée pour participer à des spectacles. Princesse Traoré a expliqué l’histoire derrière cette chanson et le personnage principal Abdoul le boss au cours d’une interview. ‘’Chaque matin, je venais me pointer devant chez lui afin de le rencontrer. A plusieurs reprises, il m’a vue et saluée à chaque fois qu’il sortait de chez lui. Il pleuvait, mais cela ne m’a pas empêchée de me pointer encore chez lui. Je suis restée du matin jusqu’à 23h. Lorsqu’il m’a vue en rentrant, il m’a apporté des habits et m’a fait installer chez lui. Il m’a donné du café, on a échangé. C’est de là que tout est parti’’, explique-t-elle.

Cependant, la nouvelle star au Burkina Faso nourrit de grandes ambitions. A cet effet, elle souhaite avec sa carrière d’artiste de faire sortir sa famille de la précarité. La Côte d’Ivoire qui est championne de hisser des personnes au sommet s’apprête à inviter Princesse Traoré. Dans une vidéo partagée sur la toile, elle annonce son arrivée sur les bords de la lagune Ebrié pour le spectacle de l’humoriste-animateur, Willy Dumbo le samedi 25 novembre prochain au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville. Cela va sûrement marquer un tournant décisif dans sa vie.