​Harmattan au Togo: Moustafa Mijiyawa fait des recommandations

Durant la période de l'harmattan, il y a certaines maladies qu'il est important d'éviter en se protégeant. Ainsi, pour que la population ne s'expose pas de façon innocente à des maladies comme la toux, le rhume, la grippe, et surtout la méningite, le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Moustafa Mijiyawa a recommandé nombreuses mesures à respecter durant la période d’harmattan. Une initiative qui prouve l'attention du gouvernement à la population.

Togo : le ministre de la santé soucieux du bien-être de la population

Dans certaines régions de la partie septentrionale du Togo, l’harmattan est surtout observé. En effet, l’harmattan se caractérise par la présence d’un vent sec et froid. Il est souvent observé dans au début du mois de novembre dans certaines localités et décembre dans d'autres. Ainsi, pour prévenir la santé de la population contre plusieurs maladies dans ces périodes, le ministre de la santé donne des règles à suivre. C'est à travers une note publiée le mercredi 08 novembre 2023 que Moustafa Mijiyawa invite la population à respecter les mesures nécessaires.

À ce stade, la population doit nécessairement éviter de rester en milieu poussiéreux; se protéger le nez et la bouche contre la poussière, en cas d’éternuement, de toux ou en cas d’autre situation à risque; se protéger contre le froid ; se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ; éviter le contact étroit avec les personnes malades; se faire vacciner contre les maladies évitables par la vaccination ; se rendre dans la formation sanitaire la plus proche en cas de symptômes pour une prise en charge adéquate et rapide. Par ailleurs, par ces recommandations, le ministre en charge de la santé compte sur le sens d'engagement et la responsabilité de chaque citoyen à se protéger.