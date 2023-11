​Togo : l'OTR intensifie sa collaboration avec les entreprises

Le gouvernement togolais continue toujours de renforcer sa coopération sur tous les plans et attirer l'attention des investisseurs malgré la crise sanitaire de 2020. Ainsi, dans le même sillage, l’Office Togolais des Recettes(OTR) n'est pas resté en marge à cette détermination. Pour ce faire, il a démarré le lundi 13 novembre 2023 sa première édition de la « semaine de la nouvelle Entreprise ». La cible visée lors de cette cérémonie est principalement les nouvelles sociétés créées depuis le 1er janvier 2023 au Centre de Formalité des Entreprises(CFE).

Togo - développement économique : l'OTR renforce ses collaborations avec les entreprises

Au cours de cette cérémonie, les participants ont été outillés sur leurs obligations et droits en tant que des opérateurs économiques. En effet, le but principal de cette initiative est de renforcer le civisme fiscal chez participants et d’améliorer la collaboration OTR - entreprises. C'était une aubaine pour les sociétés ayant participé à cette cérémonie de prendre par part à des séances interactives, des séminaires et des sessions questions réponses qui dirigés par des experts du domaine.

En outre, cette initiative de l’Office Togolais des Recettes (OTR) s'inscrit dans la même vision du président Faure Gnassingbé qui consiste à accroître le développement économique du pays. À l'issue de cette activité, environ 283 nouvelles sociétés ont été enregistrées dans les registres du Centre de formalités des entreprises (CFE).