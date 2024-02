Réunis à un double sommet le 24 février 2024 à Abuja au Nigéria, les chefs d’Etats des pays membres de la Cedeao et de l’Uemoa, ont levé une parte des sanctions, les plus lourdes, prises à l’encontre du Niger, avec « effets immédiats ». Il s’agit entre autres de :

La réouverture des frontières et de l’espace aérien du Niger

Le dégel des avoirs de l’Etat nigérien

La reprise des transactions financières entre le Niger et ses voisins de la Cedeao.

L’organisation sous régional a également réclamé « la libération immédiate » de l’ex-président Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse par les nouvelles autorités du Niger.

Avec ce rétropédalage, la Cedeao renonce définitivement à son intervention militaire à l’effet de rétablir l’ordre constitutionnel et ramener Mohamed Bazoum au pouvoir.

A l’évidence, les chefs d’Etats de la Cedeao qui ont mesuré l’ampleur du danger que court l’organisation sous régionale s’ils maintenaient leur position, ont décidé d’être flexibles, de mettre balle à terre pour donner une chance à un éventuel dialogue avec leurs homologues de l’Aes.

C’est également le moment opportun pour ces chefs d’Etats de faire leur introspection, d’analyser tous les actes qu’ils ont posées, toutes les décisions qu’ils ont prises, et évaluer leurs pertinences relativement aux attentes des populations.

En effet, l’organisation sous régionale a pris le pli d’offrir un spectacle désolant de ses appréciations à géométrie variable et de ses condamnations à la tête du client.

Ainsi, elle peut condamner avec toute la dernière énergie les coups d’états militaires, mais devient aphone quand des chefs d’Etats dont les mandats constitutionnels viennent à échéance, prennent le malin plaisir de tripatouiller les constitutions pour se donner une nouvelle virginité et avoir de nouveaux mandats illégitimes et illégaux.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, fut cette velléité macabre qu’a eue l’organisation sous régionale de lever une armée pour aller casser du nigérien, à l’effet de remettre Mohamed Bazoum au pouvoir.

Pour de nombreux observateurs, cette décision n’était pas la leur, mais suggérée par Paris, qui profiterait de l’aubaine de cette intervention pour rentrer militairement dans la danse et se débarrasser des nouvelles autorités du Niger. Paris savait qu’avec ces militaires au pouvoir à Niamey, la France prendrait la porte, comme elle a eu à la prendre au Mali et au Burkina Faso.

Cette omniprésence de la France dans les affaires de la Cedeao, est une des raisons de l’exaspération des états membres de l’Alliance des Pays du Sahel (Aes).

L’assouplissement constaté dans la position de la Cedeao, que d’aucuns ont vite fait d’assimiler à une reculade, doit pouvoir être mis à profit par l’organisation commune, pour revenir au plan politique, au principe sacro-saint qui était le sien à sa naissance : la non-ingérence dans les affaires intérieurs d’un Etat.

En effet, si des peuples veulent ou peuvent s’accommoder d’un régime quel qu’il soit, libre à eux de le faire.

De tous les chefs d’Etats de la Cedeao qui dénoncent le caractère non-démocratique des régimes installés au Mali, au Burkina Faso et au Niger, au point de vouloir y aller guerroyer, lequel d’entre eux peut légitimement affirmer que son pays baigne dans une démocratie totale ?

Dans nombre de ces pays, le spectacle qu’il est donné de voir est celui-ci :

Peuples muselés, opposants embastillés, revendications sociales réprimées dans le sang, rapports avec l’opposition toujours appréhendés dans un prisme de confrontation, institutions de la République ( justice, conseil constitutionnel, commission électorale…) caporalisées et instrumentalisées pour conserver le pouvoir, piétinement des droits du citoyen, etc.

Alors dans ce cas pourquoi vouloir donner des leçons ou faire comme « l’étranger qui pleure plus fort que la famille du défunt » ?

Au regard de tout ce qui précède, il serait souhaitable que la Cedeao se préoccupe désormais beaucoup plus d’économie, qui est la quintessence qui a présidé à sa création.

Pour rappel, l’objectif principal assigné à cette organisation à sa création, était de favoriser l’intégration économique et promouvoir ainsi, la création d’un marché intra régional, s’accompagnant d’une liberté de circulation des hommes et des marchandises. En réalité, on en est encore loin.

Si dans son évolution dans le temps, et face à la récurrence des conflits régionaux, la Cedeao a été obligée de changer de cap pour ne privilégier que les affaires politiques, force est de constater que les résultats obtenus ne sont pas flatteurs, et qu’il y a une nécessité de revenir à l’économie.

Les défis dans ce domaine sont nombreux mais la Cedeao peut y faire face, si elle déploie la même débauche d’énergie que celle déployée pour les affaires politiques.

Aujourd’hui, elle se doit de transcender le clivage entre pays anglophones et pays francophones pour que l’important projet de monnaie commune à son espace, soit une réalité.

Pour ce faire, elle doit pouvoir redéfinir et réorienter ses priorités, qui doivent nécessairement être centrées sur l’économie et assurer le bien-être de ses populations.

Sinon elle donnera raison à Laurent Gbagbo, quand il déclare que la seule chose bonne dans la création de la Cedeao, c’est…sa création !

Ainsi va l’Afrique.

Mais arrive le jour où l’ivraie sera séparée du vrai.