Ce Jeudi 08 février 2024, dans la ville de Houndé précisément au Burkina Faso, la jeune célèbre des réseaux sociaux Aïcha Trembler et DJ Domi ont été victimes d’un accident de circulation grave.

La star Aïcha Trembler et DJ Domi victimes d’un accident de circulation

Les deux artistes se trouvaient à bord d’un véhicule de couleur blanche immatriculé au numéro BF 4032 F ⁵03. Aïcha Trembler, est connue pour sa présence dynamique sur les réseaux sociaux où elle publie régulièrement des vidéos humoristiques et engageantes. DJ Domi, quant à lui, est un DJ reconnu dans la scène musicale burkinabè, animant de nombreuses soirées et concerts à travers le pays.

PUBLICITÉ

Selon les récits, et les informations partagées par leurs fans sur les réseaux, la prodige Aïcha Trembler se porte bien après l’accident. Mais DJ Domi, de son côté, se trouverait dans un état un peu critique. Il serait certainement emmené à l’hôpital proche de la localité pour recevoir les premiers soins.

À présent, le motif de l’accident n’est pas encore connu de tous. Cette nouvelle a profondément choqué la communauté artistique et les fans d’Aïcha Trembler et DJ Domi, qui se mobilisent en masse sur les réseaux sociaux pour leur apporter leur soutien et leurs prières.

Espérons que les deux artistes se rétabliront rapidement et retrouveront bientôt la santé…