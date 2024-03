Les forces armées burkinabè ont effectué des opérations militaires significatives au Burkina Faso le 8 mars 2024. Ainsi, dans cette opération plusieurs groupes de terroristes dans différentes régions du pays ont été éliminés.

L’armée burkinabè élimine des groupes terroristes

Des sources sécuritaires ont rapporté que plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés par des frappes de l’armée burkinabè à Touka. En effet, les forces armées ont réagi rapidement à une concentration de terroristes à Touka, dans la zone de Dori, où une attaque était en préparation. Ainsi, des vecteurs aériens ont lancé un missile sur les criminels, entraînant des pertes importantes parmi eux.

En plus, les forces combattantes ont repoussé une centaine d’assaillants se dirigeant vers Wambsouya, à une vingtaine de kilomètres au nord de Barsalgho. En outre, les pilotes ont utilisé un missile puissant pour éliminer les criminels, qui se retrouvent dans un verger en préparation d’une attaque imminente.

De plus, dans la zone du Centre-est, des hordes de terroristes ont été décimées le 5 mars 2024. Ainsi, des « assassins » sur des motos se sont dirigés vers la forêt de Nouaho pour rejoindre un groupe plus important stationné sous les arbres. Un puissant missile a été utilisé pour mettre fin à leur réunion de planification d’attaque, notamment les « criminels » et leurs moyens logistiques en cendres.

Par ailleurs, les opérations ont été menées avec succès, contribuant à la reconquête de territoires et repoussant les attaques terroristes à travers le territoire. En dépit, les forces armées ont également pris des mesures pour assurer la sécurité des personnes déplacées internes (PDI), en majorité des femmes, afin qu’elles puissent regagner leurs domiciles en toute sécurité.