La détermination des Forces combattantes du Burkina Faso à lutter efficacement contre le terrorisme est sans faille. À cet effet, les soldats ont réussi à éliminer le redoutable chef terroriste de la Boucle du Mouhoun, Hassane Idrissa Boly et bons nombres de ses compères.

Un redoutable chef terroriste neutralisé dans la boucle de Mouhoun au Burkina Faso

Les forces de défense et de sécurité – FDS et VDP ont mis fin à la vie du cadre d’un groupe terroriste opérant sur le territoire du Burkina Faso. Il s’agit Hassane Idrissa Boly, un responsable du Groupe de soutien à l’islam et aux Musulmans (GSIM), groupe terroriste qui régnait en maître dans la boucle de Mouhoun. En effet, c’est au cours de l’une des opérations de « reconquête de Douroula » que les forces combattantes ont fini avec ce patron des terroristes dans cette zone.

Dans leur progression, les soldats patriotes se sont vus opposer aux membres du GSIM. Une intense bataille s’est donc éclatée le 20 février dernier. Un combat qui a eu lieu entre Magnimasso et le pont de Léry, plus connu sous le nom de pont Thomas Sankara et à l’issue duquel, 27 assaillants, dont le Hassane Idrissa Boly, ont été éliminés.

Ce patron des terroristes a été impliqué dans plusieurs attaques terroristes dans diverses villes ainsi que villages du Burkina Faso depuis 2019. Le criminel de 33 ans est propulsé à la tête des groupes armés terroristes au regard de son courage à toujours prendre le devant des combats. Il est l’auteur de l’attaque meurtrière qu’il y a eue dans la localité de Kinsèrè, commune de Barani en 2020.

Selon l’AIB, Kinsèrè étant l’une des plus grandes bases des terroristes, sa destruction est donc un grand coup que les forces combattantes viennent de réaliser. Aussi, l’élimination de ce redoutable criminel est une victoire qui permet ainsi la libération des localités infestées au niveau de la Boucle du Mouhoun et dans le Burkina Faso en général.