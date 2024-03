Le président de la Transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé des mesures visant à réduire le personnel diplomatique à l’étranger ainsi que des coupes budgétaires dans certains ministères. Une initiative qui vise à réaffecter les ressources financières.

Burkina Faso : les personnels diplomatiques bientôt réduits

En effet, l’objectif de ces actions est de réaffecter les ressources financières ainsi libérées à la construction d’infrastructures au profit des étudiants. Selon le président Ibrahim Traoré, la réduction du personnel diplomatique dans les ambassades burkinabè à l’étranger permettra de récupérer des fonds, précisément des milliards, qui seront ensuite investis dans la construction d’amphithéâtres pour les étudiants.

De plus, des coupes budgétaires seront effectuées dans divers ministères, et les fonds ainsi économisés seront également alloués à la création d’infrastructures éducatives, notamment des amphithéâtres et des salles de cours.

Par ailleurs, il est important de noter que ces mesures sont présentées comme une initiative visant à améliorer les conditions d’éducation pour les étudiants au Burkina Faso. Le président de la transition a également annoncé d’autres mesures dans divers secteurs lors de son discours à l’occasion de la célébration du 8 mars 2024.