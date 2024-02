Une usine de transformation agro-industriel installée au Burkina Faso. L’émergence d’ADIPROD Industrie SA au cœur de la zone industrielle de Bama, près de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, est une avancée significative pour le secteur agro-industriel du pays. Une initiative qui représente une opportunité majeure pour le Burkina Faso.

La transformation agro-industriel, une réalité au Burkina Faso

Dirigée par Oumou Diallo Traoré, cette usine de transformation des graines oléagineuses et des amandes en huile végétale et beurre de karité représente un projet ambitieux. Avec un coût total de 376 millions de francs CFA, l’usine devrait être opérationnelle dans un trimestre. Actuellement, elle offre déjà une vingtaine d’emplois, mais une fois pleinement opérationnelle, elle vise à créer environ 1000 emplois directs et indirects, ce qui contribuera significativement à la dynamisation du marché de l’emploi au Burkina Faso.

En effet, ADIPROD Industrie SA s’engage à être un acteur majeur dans la valorisation des ressources locales en utilisant des matières premières burkinabè. Ses produits seront principalement destinés au marché national, ce qui renforcera l’approvisionnement en produits de qualité pour les consommateurs locaux. De plus, l’usine envisage également d’exporter certains de ses produits, contribuant ainsi à la promotion du label et de la réputation de l’agro-industrie burkinabè sur les marchés internationaux.

En outre, l’usine, qui s’étend sur environ 10 hectares, a bénéficié d’une subvention de 87 millions 600 000 FCFA du Programme de Relance de l’Économie par le Cadre de Dialogue Permanent (PréCa), démontrant ainsi le soutien des autorités au développement de projets innovants et créateurs d’emplois dans le secteur agro-industriel.

Par ailleurs, l’avènement imminent d’ADIPROD Industrie SA représente une opportunité majeure pour le Burkina Faso. Cela contribuera non seulement au renforcement de son économie et à la valorisation de ses ressources naturelles, mais également à sa croissance et à son rayonnement sur la scène internationale.