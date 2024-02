Le coach intérimaire des Éléphants de Côte d’Ivoire Emerse Faé a animé la traditionnelle conférence de presse d’avant-match mardi 6 février. Cette rencontre avec les médias s’inscrit dans le cadre de la rencontre de la demi-finale de la CAN 2023 face à la RD Congo. Occasion pour le patron de la sélection ivoirienne de rassurer sur l’état d’esprit du groupe et de dévoiler son souhait le plus ardent.

Emerse Faé veut remporter la CAN 2023 en tant que coach des Éléphants

Les Éléphants de Côte d’Ivoire sont à un doigt de la qualification en finale de la CAN 2023. Et cette qualification doit inéluctablement passer par une victoire face aux Léopards de la RDC en match de la demi-finale mercredi. Ainsi, le sélectionneur intérimaire des Éléphants Emerse Faé a indiqué que le groupe se trouve dans un bel état d’esprit. Pour lui, ses joueurs sont prêts pour affronter les Léopards de la RDC, car, étant conscients que c’est une place en finale qui joue.

À en croire le patron du banc ivoirien, ce serait un honneur de pouvoir remporter ce prestigieux trophée en tant que coach de la sélection nationale. Emerse Faé qui n’a jamais eu la chance de soulever le trophée de la CAN en tant que joueur, espère bien le faire dans sa nouvelle position. Il a exprimé ce vœu face aux médias, mardi, à la veille du match de la demi-finale. « Mais nous sommes bien et nous sommes confiants. Quant à moi, je n’ai pas eu la chance de remporter cette CAN avec mon pays en tant que joueur et j’espère la gagner en tant qu’entraineur », a souhaité celui que le peuple ivoirien a surnommé « coach des miracles ».

En ce qui concerne les absents pour suspension, Emerse Faé indique qu’ils ne sont pas présents physiquement, mais qu’ils sont bien là. Car selon le coach, si les Éléphants doivent aller chercher la coupe, ce sera avec tout l’effectif des 27 joueurs sélectionnés. Et la chance du groupe est qu’aucun joueur ne souffre d’une quelconque blessure actuellement. La rencontre de la demi-finale entre Éléphants et Léopards est prévue mercredi 7 février au stade Alassane Ouattara d’Ébimpé d’Abidjan à partir de 20h GMT.