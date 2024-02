Les Éléphants de Côte d’Ivoire sont en finale de la CAN 2023. Face aux médias, le coach Emerse Faé a reconnu le rôle important joué par le jeune milieu Simon Adingra et l’attaquant Sébastien Haller.

Emerse Faé reconnaît le rôle important de Haller et Adingra pour les Éléphants dans la CAN 2023

Indisponibles lors des matchs de poules, Sébastien Haller et Simon Adingra ont réussi à transformer positivement les prestations des Éléphants depuis leur retour de blessure. Buteurs en quart de finale pour l’un et en demi-finale pour l’autre, ces deux éléments constituent de véritables pièces maîtresses de la grande réussite des Éléphants de Côte d’Ivoire. Et le coach Emerse Faé est également conscient de leur apport dans le groupe.

PUBLICITÉ

« L’absence de Haller et Adingra s’est fait ressentir pendant la phase de groupes. Depuis leur retour, ça bouge devant. Oui, nous sommes heureux de leur apport. Nous savions qu’ils allaient être opérationnels, c’est pourquoi nous les avons maintenus malgré leur indisponibilité », a laissé entendre Emerse Faé. Et la présence de ces deux joueurs pourrait amener les Éléphants à la victoire face au Nigéria en finale. Car, lors du match de poules remporté par les Nigérians, ces deux guerriers n’y étaient pas.

Du côté des Super Eagles du Nigeria, l’objectif, c’est le trophée ou rien. « C’est très, très bien d’être arrivé jusque-là, mais il reste un match, et c’est le plus important », a précisé le technicien portugais du Nigeria, José Peseiro samedi.