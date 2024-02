Les Eléphants de Côte d’Ivoire affrontent ce dimanche les Super Eagles du Nigeria en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023.

CAN 2023 : les Eléphants veulent une 3e étoile

Emerse Faé et les Eléphants ont rendez-vous avec l’histoire. Ce dimanche 11 février, la sélection ivoirienne va défier le Nigeria en finale de la CAN 2023 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Une finale à allure de remake entre les équipes qui se sont déjà affrontées en match phase de groupe. Les Super Eagles avaient réussi à l’emporter sur le score étriqué d’un but à zéro.

Mais ce dimanche, c’est tout un autre match qui attend les deux sélections : une finale de la CAN. La Côte d’Ivoire, revenue de loin dans ce tournoi a envie d’aller jusqu’au bout. Max Alain Gradel et ses coéquipiers pourront compter sur le soutien du deuxième Eléphant, le public. Ce match auquel assistera le président Alassane Ouattara, est le dernier cette aventure à rebondissement pour les Eléphants.

En cas de victoire, la Côte d’Ivoire s’offrira son troisième sacre continental après 1992 et 2015. Côté Super Eagles, on compte beaucoup sur le meilleur joueur africain. Victor Osimhen sera sans doute le poison de la défense ivoirienne durant 90 minutes. Les Super Eagles sont à la recherche de leur quatrième CAN après 1980, 1994 et 2013. Rendez-vous à 20H GMT pour cette finale palpitante entre deux grandes nations du football africain.