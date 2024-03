Le Burkina Faso et la République islamique d’Iran ont renforcé leur coopération à travers divers accords signés lors de la première commission mixte de coopération en octobre 2023.

Le Burkina Faso et la République islamique d’Iran maintiennent leur coopération

À l’occasion, des conventions ont été signées pour promouvoir le département technologique et la formation professionnelle, avec notamment des programmes de perfectionnement dans des domaines tels que l’automobile. En effet, des bourses d’études ont été offertes aux étudiants burkinabè, avec une trentaine de dossiers en cours d’étude, ce qui montre l’engagement à renforcer l’éducation et la formation dans le pays.

À cet effet, des opérateurs économiques et officiels burkinabè ont été invités à participer à la 6e édition de l’exposition iranienne « IRAN EXPO 2024 », prévue en avril-mai 2024 à Téhéran. Cela offre une opportunité d’échange commercial et de promotion mutuelle entre les deux pays.

En réalité, les accords couvrent une gamme de domaines allant de la protection de l’environnement et des ressources naturelles à l’énergie, en passant par l’industrie pharmaceutique, la formation technique et professionnelle, la construction et bien d’autres. Cela témoigne d’une volonté de collaboration étendue et diversifiée pour le bénéfice mutuel des deux nations.

Par ailleurs, cette rencontre entre les représentants des deux pays témoigne d’une volonté commune de renforcer les liens bilatéraux et de promouvoir la coopération dans divers domaines clés pour le développement économique et social.