Le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI), présidé par Victor Yapobi et son équipe ont donné les grandes articulations de l’édition 2024 de Miss CI le jeudi 15 février au Sofitel hôtel Ivoire de Cocody devant un parterre de personnalités et de partenaires.

Le coup d’envoi de Miss CI 2024 donné

Toutes les plus belles jeunes filles des différentes régions de la Côte d’Ivoire vont bientôt se lancer à l’assaut du plus prestigieux concours national de beauté du pays. Le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI), piloté par Victor Yapobi s’est retrouvé le jeudi 15 février au Sofitel hôtel Ivoire de Cocody devant les partenaires, les présidents des comités locaux de Miss CI et la presse pour lancer officiellement la 28ème édition de Miss CI.

En déroulant les grandes articulations de la cuvée 2024 de cette compétition, Victor Yapobi, a adressé un appel vibrant à l’Etat de Côte d’Ivoire en rapport avec le thème de cette année qui fait allusion à l’émancipation et le développement personnel des jeunes filles du pays qui est : “Qu’attend la jeune femme ivoirienne pour son développement personnel ?”. ‘’Ce thème doit inciter à un meilleur accompagnement de la jeunesse féminine. Nous encourageons nos candidates à proposer des idées novatrices, offrant ainsi une plateforme pour exprimer leur originalité et leur engagement envers ce sujet crucial’’, dit-il. Une innovation de taille a été souligné par le président du COMICI qui est de prévoir un salaire mensuel à la Miss CI 2024. Cette rémunération proviendra des différentes activités pécuniaires durant son mandat. Il a indiqué qu’au nombre des actions génératrices de revenus, les différentes sorties et sollicitations de la Miss seront désormais payantes. Seules les sollicitations pour les oeuvres sociales et celles avec les partenaires seront gratuites.

En outre, cette édition qui s’annonce plus qu’extraordinaire et va connaître celle qui va succéder à Mylène Djihony (Miss CI 2023) démarre le 2 mars prochain dans la région du Gbêkê dont le chef-lieu est Bouaké avec les présélections et qui vont s’étendre jusqu’au 18 mai dans la région du Tonkpi à Man avant la grande finale qui va se dérouler le 29 juin prochain au Parc des Expositions d’Abidjan à Port-Bouët contrairement aux années précédentes au Palais des congrès du Sofitel hôtel Ivoire de Cocody. Etaient aussi présents à la cérémonie de lancement de Miss CI 2024, le représentant du Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck qui a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de Victor Yapobi et son équipe pour son engagement sans relâche dans l’organisation de ce concours de beauté de haute portée nationale et de Miss CI 2023, Mylène Djihony.

Le programme de Miss Côte d’Ivoire 2024

PUBLICITÉ

2 Mars : Bouaké

9 Mars : Dimbokro

16 Mars : Aboisso

23 Mars : San Pedro

31 Mars : Gagnoa

6 Avril : Abengourou

13 Avril : Bondoukou

20 Avril : Daloa

27 Avril : Yamoussoukro et Londres (Royaume-Uni)

11 Mai : Korhogo et Paris (France)

18 Mai : Man

22 Juin : Mise au vert

29 Juin : Finale