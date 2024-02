La chanson ‘’Coup du marteau’’, grimpe, grimpe, grimpe sur YouTube. Deux seulement après la sortie de ce tube de Tamsir et ses amis, il vient de dépasser la barre des 20 millions de vues sur la plateforme.

Tamsir : ’Je ne m’attendais pas à faire 20 millions de vues en deux mois, c’est une folie’’

S’il y a une chanson qui est entrée dans l’histoire en moins de deux mois en Côte d’Ivoire à la faveur de la CAN 2023, c’est bel et bien le tube ‘’Coup du marteau’’, de l’arrangeur et beatmaker, Tamsir en collaboration avec ses amis Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy et PSK. On ne peut que dire ‘’respect’’, puisque la chanson a non seulement envahi toute la Côte d’Ivoire, elle voyage et continue de voyager au-delà des frontières ivoiriennes.

Sur les réseaux sociaux, les différentes vidéos qui sont partagées montrent des célébrités du football et de la musique française se trémousser au son du ‘’Coup du marteau’’, sur le terrain et dans les night clubs. En détrônant même l’hymne officiel de la CAN baptisé ‘’Akwaba’’, le lead-vocal du groupe Magic System, A’Salfo n’a pu résister à l’avalanche musical de Tamsir et sa joyeuse bande de copains. Il a reçu tous les membres dans les locaux de la Fondation Magic System et les a félicités pour ce chef-d’œuvre. ‘’J’ai reçu la visite de mon petit Tamsir et ses amis de la Team Paiya, auteurs du titre du moment « le coup du marteau ». J’ai profité pour me former un peu parce que je sais que ce samedi à Bouaké, après l’écoute de l’hymne ‘’Akwaba’’ à chaque but marqué, nous allons danser le coup du marteau au coup de sifflet final’’, disait-il.

L’explosion remarquable de ‘’Coup du marteau’’, a même dépassé l’entendement de l’auteur et ses amis. A ce propos, il déclarait au cours d’une interview sur la chaîne française RMC que ce n’était pas une chanson exclusivement dédiée pour la CAN. Tamsir indique que ce titre devait faire partie de son EP qui doit sortir bientôt. Il souligne qu’il a fait le son avec mes amis qui serait joué après les matchs dans les boîtes, les maquis (les restaurants), les bars et les lounges. Et l’idée du clip était tous de se mettre dans l’ambiance CAN.

Aujourd’hui, le résultat est là et incontestablement un vrai coup du marteau musical. Avant de s’envoler en France pour être en première partie du concert de Didi B le 15 février prochain à l’Olympia de Paris, ‘’Coup du marteau’’, continue d’exploser sur YouTube. ‘’Je ne m’attendais pas à faire 20 millions de vues en deux mois, c’est une folie. C’est un record qui n’a jamais existé dans ce pays. On espère que les sons seront de la même envergure. J’ai fait des succès mais celui-ci, c’est mon plus gros succès’’, se réjouit-il.