La crise au Sénégal, née de l’annonce du report de l’élection présidentielle par le président Macky Sall, crée assez de soulèvements dans le pays. Suite à ces manifestations des populations qui ont causé des morts d’hommes, le ministère français des Affaires étrangères a lancé, mardi, un appel aux autorités sénégalaises à divers niveaux.

Crise au Sénégal : Paris invite à privilégier la voie du dialogue

La France n’est pas du tout d’accord avec les morts d’hommes qui ont commencé à être enregistrés dans la crise au Sénégal actuellement. À cet effet, le ministère français des Affaires étrangères a invité les autorités à préserver la longue tradition démocratique qui a toujours régné au Sénégal. Ainsi, il appelle tout le peuple à privilégier le dialogue afin de trouver une issue à cette situation qui prend une autre tournure. Il n’a pas manqué d’appeler les autorités à faire un usage proportionné de la force dans cette situation.

Dans un communiqué, Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du Quai d’Orsay, a réagi en condamnant les manifestations suivies d’arrestations qui se font constater présentement dans le pays. « La France réitère son appel aux autorités à organiser l’élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal, et à garantir les libertés publiques », indique le communiqué relayé par l’AFP.