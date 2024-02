Le procès de l’ancien latéral brésilien, Dani Alves, pour viol s’est ouvert depuis le lundi 5 février pour fin ce mercredi 7 février au tribunal de Barcelone en Espagne. La femme de ce dernier a fait un témoignage à la barre qui pourra peser lourd dans la prise de décision des juges.

Affaire de viol : Les troublantes révélations de la femme de Dani Alves

Le procès pour agression sexuelle de l’ancien joueur brésilien, Dani Alves prend fin ce mercredi 7 février au tribunal de Barcelone en Espagne. Ouvert depuis le lundi 5 février, plusieurs personnes sont passées à la barre pour apporter leur témoignage. Au nombre des témoignages figuraient celle de la présumée victime et de la femme de l’ancien latéral du FC Barcelone, Joana Sanz.

Prenant la parole dès les premiers jours de l’audience, la jeune femme victime de viol en racontant les faits de cette soirée folle de décembre 2022 dans une boîte de nuit dénommée Sutton de Barcelone a glacé toute l’assistance qui écoutait religieusement son émouvant témoignage. Elle était protégée derrière un écran et sa voix a été modifiée pour ne pas reconnaître son identité.

A la barre le mardi 6 février, l’épouse de Dani Alves faisait partie des 19 personnes dont le témoignage était décisif dans la décision que les juges allaient prendre à la fin du procès. Avant de s’exprimer, Joana Sanz a d’ailleurs précisé à la barre qu’elle n’avait pas encore légalement divorcé de son mari. Alors toujours en couple avec l’ancien joueur du PSG, elle a confié sur serment ce qu’elle savait du 31 décembre 2022. ‘’Sur WhatsApp, je lui ai demandé s’il venait dîner et il a dit non. Je m’en souviens. (…) Il est rentré très ivre, sentant l’alcool. Il s’est écrasé dans le placard et s’est effondré sur le lit (…) L’état dans lequel il est arrivé, j’ai pensé qu’il valait mieux le laisser pour demain. Le lendemain, il m’a dit qu’il était avec ses amis’’, a-t-elle raconté. Ce témoignage peut enfoncer ou faire libérer l’ancien capitaine de la sélection brésilienne. Il sera le dernier a témoigné devant la barre dans cette affaire d’agression sexuelle.