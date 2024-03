Les Évêques du Togo, à travers la Conférence des Évêques catholiques du Togo (CET), expriment leur préoccupation et leur engagement envers des élections législatives et régionales transparentes, équitables et pacifiques qui répondent aux aspirations du peuple togolais.

Élections au Togo : les évêques jouent un rôle de médiateurs

Les Évêques estiment que le Togo a besoin d’un changement significatif capable de surprendre positivement d’autres nations. Ainsi, ils appellent les citoyens et les décideurs à répondre à cette soif de renouveau.

En effet, les Évêques soulignent que les élections passées au Togo ont souvent été marquées par l’angoisse, l’inquiétude et des questions sur la transparence, les irrégularités et les violences. Pour celles ci, ils expriment le souhait que les élections à venir se déroulent dans des conditions meilleures en soulignant l’importance de la justice, de l’équité et de la transparence dans tous les aspects du processus électoral, y compris l’organisation, le déroulement et la proclamation des résultats. Ces éléments sont indispensables pour assurer une période électorale sereine.

En cette période électorale, ces autorités religieuses plaident en faveur de la libération des détenus politiques, soulignant leur préoccupation quant à l’équité et la démocratie pendant le processus électoral. Elles saluent la première organisation des élections régionales au Togo pour élire les conseillers régionaux tout en appellant à poser les meilleures fondations pour un avenir post-électoral pacifique.

En outre, les autorités religieuses ont exhorté les acteurs politiques à respecter leurs adversaires lors des prises de parole et à créer des conditions de libre circulation pour tous les candidats pendant la campagne électorale. En réalité, les Évêques du Togo ont joué un rôle de médiateurs et d’observateurs pour garantir des élections justes et pacifiques dans le pays. Ils mettent l’accent sur l’importance des principes démocratiques fondamentaux pour renforcer la confiance du public dans le processus électoral.