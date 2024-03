Plusieurs jours après que Aya Nakamura a été victime d’attaque raciste, son Avocat a pris la parole lors d’une émission radio sur RMC où il a indiqué qu’il pourrait y avoir une suite judiciaire à cette affaire.

Aya Nakamura annonce d’éventuelles poursuites judiciaires après des attaques racistes contre elle

Une grande partie de la population française a crié au scandale en apprenant que c’est Aya Nakamura, originaire du Mali qui est pressentie pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 en interprétant des chansons de la célèbre chanteuse française, Edith Piaf, décédée en 1963 en France. L’extrême-droite avec le groupe Les Natifs a poussé le bouchon trop loin avec des propos racistes sur une banderole. « Y’a pas moyen Aya. Ici, c’est Paris pas le marché de Bamako », était-il écrit dessus.

La chanteuse française la plus populaire du monde qui a fait danser sur ses chansons de nombreuses célébrités comme Rihanna, Madonna ou encore Alicia Keys, ne s’est pas laissée abattre. Elle a réagi sur les médias sociaux en remerciant tous ceux qui la soutiennent contre ses attaques. ‘’Merci pour le soutien, surtout à ma commu J’ai l’impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu’elle s’est réincarnée en moi Le reste, qu’ils nous aiment ou pas c’est leurs dos’’, écrit-elle.

Plusieurs jours après le scandale, le conseil juridique de Aya Nakamura conduit par son Avocat, Me Karim Sebihat, est monté au créneau. Au cours d’une émission sur la radio RMC, l’homme de droit a déclaré qu’il n’a pas encore eu l’occasion pour le moment d’échanger avec sa cliente sur les suites judiciaires sur cette polémique qu’il qualifie d’indigne.

Néanmoins, il a précisé tout de même : ‘’Des poursuites judiciaires seraient parfaitement adaptées et amplement justifiées ». Avant d’ajouter : « Il faut rappeler que ces propos et ces actes tombent sous le coup de la loi. J’y vois carrément une provocation à la discrimination, de manière cumulative, et même à la violence parce que sur la banderole il y a le message ‘il n’y a pas moyen’. Donc tout va être fait pour empêcher Aya Nakamura de chanter, de travailler. Qu’est-ce que ça veut dire ? On indique au public qu’il faut absolument réagir, peut-être physiquement. Ça induit une rhétorique assez guerrière. Le caractère raciste des propos est assez évident ». Attendons maintenant de voir si la chanteuse de la chanson à succès ‘’Djadja’’, va écouter les conseils de son Avocat et passer à l’acte.