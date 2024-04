73 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Plusieurs officiels étrangers vont assister à la cérémonie d’investiture de Bassirou Diomaye Faye, élu président du Sénégal. Cette cérémonie qui va marquer la prestation de serment et la passation de charge entre le nouveau président et Macky Sall est prévue pour ce mardi 2 avril 2024 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD).

Sénégal : liste de quelques officiels étrangers attendus à l’investiture de Bassirou Diomaye Faye

On en sait désormais un peu plus sur les invités de marque attendus à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président sénégalais. La liste n’est pas exhaustive, mais elle comporte les Chefs d’Etat étrangers, les ministres et diplomates dont la présence est très probable.

Dans le rang des présidents de la République, on retrouve :

Adama Barrow, Président de la Gambie ;

; Umaru Cissokho Umballo, Président de la Guinée-Bissau ;

; Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone ;

; José Maria Neves, Président de la République du Cap Vert ;

; Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana ;

Mamadi Doumbouya, Président de la Transition de la République de Guinée ;

; Mohamed Ould El-Ghazaouani, Président de la République de Mauritanie ;

; Bola Tinubu, président du Nigeria

Le président ivoirien Alassane Ouattara sera représenté à la cérémonie par son Vice-président Thiémoko Meyliet Koné.

Officiels institutionnels et ministres

Certains pays seront représentés par des responsables d’institution et d’autres par des ministres. Dans cette catégorie, on peut noter :