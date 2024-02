Cest une excellente nouvelle pour le Port de Lomé au Togo. Le port de Lomé a progressé de deux pas. Une avancée qui qualifie sa performance en matière de mobilité parmi les meilleurs ports dans le monde.

Meilleurs ports dans le monde : la performance du port de Lomé qualifiée

La progression de deux places dans le classement 2023 des meilleurs ports à conteneurs du monde, évoqué par le « Lloyd’s List », démontre les efforts de modernisation et les réformes entreprises par les autorités togolaises. Malgré une baisse de 6,5% du trafic en 2022, le port maintient sa position de leader en Afrique de l’Ouest et se classe 94e au niveau mondial.

En effet, la performance du Port Autonome de Lomé est d’autant plus remarquable que seuls quatre ports africains figurent dans le top 100, avec Tanger Med au Maroc, Port-Saïd en Egypte, et Durban en Afrique du Sud. Ainsi, le port togolais se positionne ainsi comme le numéro 1 en Afrique de l’Ouest et le 4e sur le continent.

À cet effet, les réformes entreprises, notamment par la société Lomé Container Terminal (LCT) avec l’acquisition de nouvelles infrastructures telles que deux grues mobiles et 10 camions, ont permis d’améliorer la fluidité du passage portuaire et d’augmenter la capacité logistique. Ces investissements ont contribué à démarquer le Port de Lomé de ses concurrents régionaux.

Le classement objectif du Lloyd’s List montre l’importance de la position stratégique du Togo dans le Golfe de Guinée et confirme le port comme une porte d’entrée maritime incontournable en Afrique de l’Ouest.

En réalité, les autorités togolaises entendent maintenir et renforcer leur leadership dans les années à venir, capitalisant sur des infrastructures de qualité et une position géographique favorable pour attirer davantage d’armateurs internationaux. Cela représente un succès significatif pour le secteur portuaire togolais et un signal positif pour le développement économique