Nathalie Yamb ne voit pas du tout d’un mauvais œil la situation polygame de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La militante camerouno-suisse ne la perçoit pas du tout comme un inconvénient.

Nathalie Yamb : « L’épouse qui l’accompagnera sera décrite comme “première dame »

Même si les résultats officiels de l’élection présidentielle au Sénégal ne sont pas encore connus, Amadou Ba a appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter pour sa victoire. Un fait marquant dans la vie du bras droit d’Ousmane Sonko, c’est son statut de polygame. En effet, le prochain dirigeant sénégalais est marié à deux femmes : Marie Khone Faye et Absa Faye.

Pour Nathalie Yamb, Bassirou Diomaye, 44 as, ne sera pas le premier chef d’État polygame. « Bassirou ne sera ni le premier, ni le dernier chef de l’Etat à avoir 2 ou plusieurs épouses officielles : Barrow, Zuma, Oligui Nguema sont tous polygames assumés, Mobutu et Deby père l’ont aussi été (ce n’est qu’un échantillon). Et cela n’a jamais posé un quelconque problème au niveau protocolaire », a fait remarquer la « dame de Sochi ».

Nathalie Yamb rappelle que « la fonction de première dame n’existe pas dans la constitution ni dans aucun autre texte sénégalais ». « Il n’y a ni première, ni deuxième ni vingtième dame. Il y a l’épouse/les épouses/conjoint (s) du président de la République. Au regard de la loi, ce sont des citoyennes ordinaires », a poursuivi l’ancienne conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la paix).

« la fonction de première dame n’existe pas dans la constitution ni dans aucun autre texte sénégalais. Il n’y a ni première, ni deuxième ni vingtième dame. Il y a l’épouse/les épouses/conjoint (s) du président de la République. Au regard de la loi, ce sont des citoyennes ordinaires », a-t-elle conclu.