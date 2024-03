Au Niger, les autorités du Conseil national de la sauvegarde de la patrie (CNSP) ont pris la décision de se passer du dispositif de contrôles sur les dépenses liées à la défense nationale. C’est un décret pris en février 2024 par le président de la transition Abdourahamane Tchiani.

Niger : abrogation des contrôles sur les dépenses liées à la défense

Le 23 février 2024, le CNSP a pris un décret pour abroger les règles de contrôles érigées sur les dépenses liées à la défense nationale. Selon RFI qui a révélé l’information, l’achat de matériel militaire, les services ou travaux réalisée au profit de l’armée et de la présidence, ne sont plus soumis aux exigences des marchés publics et de la comptabilité publique.

D’un autre côté, le décret précise également que les dépenses liées à la défense nationale sont exonérées de taxes « jusqu’à la fin de la période de transition ».

Cette décision intervient à un moment où la junte au pouvoir envisage de renforcer l’armée dans le cadre de la lutte antiterroriste. En levant les barrières de contrôles, les autorités militaires comptent certainement aller très vite dans le processus d’acquisition de matériels militaire.