Le président du CNDP, Abdourahamane Tiani, a félicité Vladimir Poutine pour sa réélection en tant que président de la Russie. Il a salué la victoire de Poutine en soulignant son leadership fort et sa capacité à maintenir la stabilité en Russie.

Russie le président Abdrouhamane Tiani réagit par rapport à la réélection du président Vladimir Poutine

Le message du Président Abdrouhamane Tiani, adressé à Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, exprime des félicitations chaleureuses pour sa réélection à la tête de la nation russe. En effet, le président nigérien, Abdrouhamane Tiani souligne l’importance de cette réélection et exprime sa confiance dans le leadership de Poutine pour continuer à faire progresser la Russie sur le plan économique et politique.

À cet effet, Abdourahamane Tiani met en avant l’adhésion du peuple russe au programme de gouvernance de Poutine, affirmant que cette réélection démontre une fois de plus la confiance du peuple russe envers son président et son ambition de faire avancer le pays dans divers domaines.

De plus, le Président Abdourahamane Tiani a montré l’importance de la coopération entre le Niger et la Russie, notamment dans le contexte de la lutte du Niger pour la reconquête de sa souveraineté et son développement. Il exprime sa confiance en l’engagement personnel de Poutine dans cette coopération et assure la disponibilité du gouvernement nigérien à renforcer les relations déjà excellentes entre les deux pays.

Par ailleurs, ce message reflète ainsi les relations cordiales entre le Niger et la Russie, et l’engagement mutuel à renforcer leur coopération dans divers domaines pour le bénéfice des deux nations.