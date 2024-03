Des militants RHDP du département de Doropo étaient ce week-end particulièrement sur le pied de guerre. Ils ont failli arriver à l’affrontement après le passage d’une mission de vérification de la vie des structures du parti dans la ville occasionnée par l’Honorable Noufé Sansan.

Tension ouverte entre des militants du RHDP à Doropo après une mission de la direction du parti

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a initié depuis le 24 février dernier des missions de vérification de la vie des structures du parti dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire. Le déplacement le week-end du Secrétaire Exécutif Adjoint chargé de l’organisation, de l’implantation et du suivi de la vie du Parti, Félicien Yao, ne s’est pas passé tranquillement.

Deux tendances des militants du RHDP étaient particulièrement surchauffées et sur le pied de guerre. En effet, l’ancien Secrétaire départemental du RHDP et Député de Doropo, l’Honorable Noufé Sansan, qui avait ouvertement soutenu un candidat indépendant lors des dernières élections locales, suspendu par le Parti du Président Alassane Ouattara, continue de ne pas reconnaître sa suspension et de narguer la Direction du Parti et les militants de Doropo, entraînant avec lui des supporters acquis à sa cause.

Bien que des négociations en vue de sa réintégration ne sont pas encore actées comme pour bien d’autres leaders ou militants suspendus, le Député Noufé Sansan organise au vu et au su de tous des activités officielles du Parti, parfois en excluant au forceps des militants bien statutaires. Alors que c’était à son adjoint, le Maire actuel de Doropo, Siaka Ouattara qu’il revenait d’organiser et recevoir cette mission envoyée par la haute Direction du Parti. Malheureusement, ce dernier a été purement et simplement écarté.

D’ailleurs, les militants à Doropo étaient véritablement étonnés de voir la mission organisée par un Secrétaire départemental suspendu, ont crié leur ras-le-bol et menacé de l’empêcher. L’Honorable suspendu a donc contourné le Foyer des Jeunes aménagé pour recevoir la réunion, pour la tenir à son domicile sous bonne escorte policière, soulevant du coup des indignations et protestations dans la ville.

Pire, le Secrétaire départemental suspendu ira même plus loin. Au cours de cette réunion à sa résidence, il a procédé à des remplacements de membres statutaires dans son Département. Par exemple, le délégué de la Zone 1 et son adjoint ont été carrément démis de leurs charges et remplacés. De nouvelles personnes sont nommées par les soins de l’Honorable Noufé Sansan. Notamment, le candidat indépendant aux dernières élections municipales contre le candidat du RHDP Kambiré Sansan promu au poste. Ce que les militants du RHDP de Doropo semblent ne pas accepter. C’est une véritable crise qui a couvé à Doropo. Les autorités compétentes du Parti gagneraient à régler au plus vite cette crise avant qu’il ne soit trop tard.