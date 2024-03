77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

À quelques jours de la cérémonie de passation de pouvoirs au Sénégal, le président Macky Sall poursuit ses nominations. Le chef de l’Etat sortant, a nommé le célèbre rappeur Almamy Malal Talla, plus connu sous le nom de Fou Malade, en tant que membre du Conseil Économique, Social et Environnemental.

Dans un geste inattendu mais significatif, le président Macky Sall a acté la nomination du rappeur Fou Malade au Conseil Économique, Social et Environnemental. Cette décision, formalisée par un décret daté du 18 mars 2024, vient renforcer l’influence culturelle au sein des institutions clés du pays.

Almamy Malal Talla, plus connu sous son nom de scène Fou Malade, est une figure emblématique de la scène musicale sénégalaise, reconnu pour ses textes engagés et sa contribution à la conscience sociale à travers ses chansons. Sa nomination au Conseil Économique, Social et Environnemental représente une reconnaissance de son influence culturelle et de son engagement en faveur du développement socio-économique du Sénégal.

Cette nomination, faut-il le rappeler, intervient à quelques jours seulement du 2 avril, date à laquelle, Macky Sall va passer le pouvoir conformément à la constitution sénégalaise, à son successeur Bassirou Diomaye Faye, élu avec 54,28% lors du scrutin du dimanche 24 mars 2024.