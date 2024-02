La HAAC au Togo prend des mesures proactives pour garantir une couverture médiatique équitable et responsable pendant la période électorale. Une avancée significative qui témoigne la méditation de cette institution dans le processus électoral.

Togo : la HAAC au service du développement des élections

En encadrant la couverture médiatique des élections législatives et régionales au, la HAAC contribue à assurer un processus électoral transparent et apaisé.

En effet, la définition des textes régissant le travail des professionnels des médias et la planification de l’accès équitable des candidats aux médias, en particulier les médias publics, sont des étapes cruciales pour éviter tout parti pris et promouvoir une information objective.

Ainsi, la sensibilité de la période électorale témoigne l’importance de prendre des mesures préventives pour éviter toute désinformation ou manipulation qui pourrait dégénérer en crise sociopolitique.

Par ailleurs, la collaboration entre les autorités de régulation des médias, les professionnels des médias et les acteurs politiques est essentielle pour assurer le succès de ces initiatives et garantir un processus électoral démocratique et pacifique.

En établissant des règles claires et en favorisant un accès équitable aux médias, la HAAC contribue à renforcer la confiance du public dans le processus électoral.