Le premier Forum d’investissement de la CEDEAO s’est ouvert officiellement ce jeudi 4 avril 2024 à Lomé, au Togo. Cette rencontre, qui se déroulera sur deux jours, est organisée par la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), en partenariat avec le gouvernement togolais et le gouvernement indien à travers India Exim Bank.

Initialement annoncé, le premier forum d’investissement de la CEDEAO a commencé ce jour à Lomé sous la présence de nombreuses autorités nationales et internationales. En effet, le thème général de ce forum est : « Transformer les communautés de la CEDEAO dans un environnement difficile« .

À cet effet, l’objectif principal de cet événement est de mettre en lumière les opportunités d’investissement dans les secteurs clés des États membres de la CEDEAO, avec un accent particulier sur le renforcement de la prospérité partagée et l’éradication de la pauvreté. À en croire les organisateurs, « l’EIF 2024 offrira une opportunité unique de promouvoir les investissements dans les secteurs clés des États membres de la CEDEAO, en mettant l’accent sur le renforcement de la prospérité partagée et l’éradication de la pauvreté.»

Pour ce faire, trois objectifs fondamentaux sont poursuivis : « mettre en valeur le fort potentiel d’investissement de l’Afrique de l’Ouest, présenter un éventail de projets et de programmes de développement des secteurs privé et public, et faciliter les partenariats et les discussions pertinentes en matière d’investissement« . En outre, les discussions lors de ce forum seront centrées sur des secteurs essentiels tels que l’éducation, la santé, les infrastructures, la durabilité environnementale et l’accès au marché mondial, tous ayant un impact direct sur le bien-être des communautés de la CEDEAO.

Par ailleurs, il est à noter que cette première édition du Forum d’investissement de la CEDEAO représente une opportunité importante pour présenter des projets et des programmes de développement tant dans le secteur privé que public. Ceci, pour attirer des financements grâce à des partenariats.